72-річного Річарда Гіра помітили на пляжі Ібіси з дружиною та маленькими синами

Молодшому синові Річарда Гіра у квітні виповнився лише один рік.

Літо — час відпочинку та відпусток, і голлівудські знаменитості — не виняток. 72-річний актор Річард Гір, прихопивши 39-річну дружину Алехандру Сільву, а також трирічного й однорічного синів, вирушив засмагати на Ібісу (Іспанія), де його й "зловили" папараці.

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Подружжя помітили на середземноморському пляжі, коли вони грали з дітьми. Річард був у сірих спортивних штанах, закочених трохи вгору, сірій футболці та кепці в тон. Він намагався заманити у воду малюків, а потім ніс молодшого сина на руках уздовж берегової лінії та про щось розмовляв із дружиною і ще однією дівчиною, яка складала їм компанію. Алехандра одягла на пляж темно-сині спортивні штани та відповідну майку. Вона не стала збирати своє волосся в пучок чи хвіст, а очі сховала за сонцезахисними окулярами.

Провівши велику частину дня на пляжі, Гір зібрав сім'ю і сів у невеликий човен, щоб повернутися на яхту, відпочинком на якій вони насолоджувалися останніми днями.

Гір і Сільва одружені уже понад чотири роки. Спочатку вони мали роман на відстані, оскільки Алехандра жила Іспанії, а Річард — у США. Після весілля вони оселилися в Нью-Йорку. У 2019 та 2021 році в них народилися сини.

"Я найщасливіша людина в Усесвіті. Як може бути інакше? Я одружений із красивою жінкою, яка розумна, чуттєва, терпляча, вміє прощати й любить допомагати людям. А ще вона чудово готує та робить найкращі салати у світі", — розповідав про свою дружину Річард в одному з інтерв'ю.

У кожного з подружжя є діти від попередніх шлюбів. Так, Гір є батьком 22-річного Гомера, народженого в шлюбі з Кері Ловелл, а Сільва має дев'ятирічного сина Альберта, який живе разом зі своїм батьком Говіндом Фрідландом, першим чоловіком дочки бізнесмена та колишнього віцепрезидента футбольного клубу "Реал Мадрид" Ігна Сільва.

Гір, який прославився роллю в стрічці "Американський жиголо", що в 1980 році проклала йому дорогу до великої слави, кілька років тому заявляв, що має намір завершити кар'єру та присвятити час сім'ї. Однак у 2019-му він знявся в серіалі BBC Studios "МатиБатькоСин". Його останні ролі в кіно припали на драми "Вечеря", яка вийшла в лютому 2017 року, та "Три Христи" (вересень того ж року).

Найвідоміші фільми за участю Річарда — "Клуб "Коттон" (1984), "Красуня" (1990), "Перший лицар" (1995), "Шакал" (1997), "Наречена, що втекла" (1999), "Пророцтва людини-метелика" (2002), "Невірний" (2002), "Ночі в Роданті" (2008), "Хатіко: Найвірніший друг" (2009) та інші.

Нагадаємо, Гір приєднався до знаменитостей, які підтримали Україну. Він виставив на продаж свій кабріолет Jaguar XK8 1999 року, гроші від продажу якого запланував перерахувати на допомогу потерпілим від війни українцям.