72-річний Річард Гір вивів у світ молоду дружину

З Алехандрою Сільвою актор щасливий у шлюбі вже чотири роки.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Американський актор Річард Гір і його 39-річна дружина, іспанська активістка та письменниця Алехандра Сільва разом відвідали гала-концерт City Harvest Red Supper Club Gala 2022 року, який пройшов у Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Гір з'явився на червоній доріжці в темному костюмі та білій сорочці, а його дружина обрала темно-синю з чорним обтислу сукню і чорні туфлі на високих підборах. Образ доповнювали великі сережки.

Актор, добре відомий своєю активністю, довгий час підтримував організацію, яка збирає гроші для забезпечення харчуванням. Захід став першим після тривалої перерви через пандемію коронавірусу.

[ + – ] Річард Гір та Алехандра Сільва Фото: Getty Images

У 2019 році організаторам вдалося зібрати понад чотири мільйони доларів, і вони сподівалися перевищити цю суму, оскільки потреба у допомозі в Нью-Йорку збільшилася на 36% після пандемії.

З Алехандрою Сільвою Річард Гір познайомився за кілька місяців після офіційного розставання з моделлю Кері Ловелл. На той час іспанка розлучалася з Говіндом Фрідландом, сином американського гірського магната Роберта Фрідланда. Про новий роман на той момент вона навіть не думала. Проте спільні інтереси у правовій сфері зблизили Сільву та Гіра. Папараці, які слідували по п'ятах за актором, уперше помітили пару влітку 2015 року на Сицилії, куди вони прилетіли для участі у кінофестивалі "Таорміна". Одружилися закохані у квітні 2018 року, влаштувавши романтичну церемонію на ранчо Гіра.

Наразі подружжя є батьками двох хлопчиків. Олександр народився у 2018 році, а його молодший брат — у 2020-му.

Крім цих дітей, Річард має 22-річного сина Гомера від шлюбу з акторкою Кері Ловелл, а Алехандра — 9-річного Альберта від Фрідланда.

Нагадаємо, Річард Гір — один із тих, хто уважно стежить за тим, що відбувається в Україні та засуджує російську агресію. Він приєднався до благодійної організації CARE's Ukraine Crisis Fund, яка надає допомогу жертвам війни, і закликав інших наслідувати його приклад.