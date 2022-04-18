Річард Гір знайшов спосіб допомогти українцям (відео)
Актор закликав інших наслідувати його приклад.
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72-річний американський актор Річард Гір приєднався до списку світових знаменитостей, які підтримали Україну, яка протистоїть російській агресії. Він приєднався до благодійної організації CARE's Ukraine Crisis Fund, яка допомагає жертвам війни.
У відео з цього приводу актор розповів, що, як і весь світ, із жахом спостерігає за трагедією, що розгортається в Україні.
"Жінки, діти, маленькі хлопчики та дівчатка, старі змушені тікати від війни, залишати свої будинки, свої життя, перетинати кордони. Страх, голод, холод, блукання в пошуках безпеки та допомоги. Щоб показати свою солідарність з народом України й запевнити, що вони не залишені на свавілля долі, що не залишилися віч-на-віч із проблемами, я приєднався до Care Crisis Ukrainian Fund. Фонд надає допомогу, яка українцям потрібна прямо зараз. Я сподіваюся, ви приєднаєтеся до нас також".
Care Crisis Ukrainian Fund — це міжнародна гуманітарна агенція, яка допомагає жертвам війни на території України.
Серед тих, хто вже підтримав українців, — легендарний рок-гурт Metallica, який пожертвував півмільйона доларів, Ештон Кутчер та Міла Куніс, члени британської королівської родини, Мадонна, Арнольд Шварценеггер. А Маккензі Скотт, найбагатша жінка світу та колишня дружина Джеффа Безоса, пожертвувала Україні 100 мільйонів доларів.