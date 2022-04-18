Ричард Гир нашел способ помочь украинцам (видео)

Актер призвал других последовать его примеру.

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72-летний американский актер Ричард Гир присоединился к списку мировых знаменитостей, которые поддержали Украину, противостоящую российской агрессии. Он присоединился к благотворительной организации CARE’s Ukraine Crisis Fund, которая оказывает помощь жертвам войны.

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В видео по этому поводу актер рассказал, что, как и весь мир, с ужасом наблюдает за трагедией, которая разворачивается в Украине.

"Женщины, дети, маленькие мальчики и девочки, старики вынуждены бежать от войны, оставлять свои дома, свои жизни, пересекать границы. Страх, голод, холод, скитания в поисках безопасности и помощи. Чтобы выразить свою солидарность с народом Украины, и заверить, что они не оставлены на произвол судьбы, что не остались лицом к лицу с проблемами, я присоединился к Care Crisis Ukrainian Fund. Фонд оказывает помощь, которая украинцам нужна прямо сейчас. Я надеюсь, вы присоединитесь к нам также".

Care Crisis Ukrainian Fund – это международное гуманитарное агентство, помогающее жертвам войны на территории Украины.

Среди тех, кто уже поддержал украинцев, – легендарная рок-группа Metallica, пожертвовавшая полмиллиона долларов, Эштон Катчер и Мила Кунис, члены британской королевской семьи, Мадонна, Арнольд Шварценеггер. А Маккензи Скотт, самая богатая женщина мира и бывшая жена Джеффа Безоса, пожертвовала Украине 100 миллионов долларов.