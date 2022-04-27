72-летний Ричард Гир вывел в свет молодую жену

С Алехандрой Сильвой актер счастлив в браке уже четыре года.

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Американский актер Ричард Гир и его 39-летняя жена, испанская активистка и писательница Алехандра Сильва, вместе посетили гала-концерт City Harvest Red Supper Club Gala 2022 года, который прошел в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

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Гир появился на красной дорожке в темном костюме и белой рубашке, а его супруга выбрала темно-синее с черным обтягивающее платье и черные туфли на высоких каблуках. Образ дополняли большие серьги.

Актер, хорошо известный своей активностью, долгое время поддерживал организацию, которая собирает деньги для обеспечения питанием нуждающихся. Мероприятие стало первым после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса.

[ + – ] Ричард Гир и Алехандра Сильва Фото: Getty Images

В 2019 году организаторам удалось собрать более четырех миллионов долларов, и они надеялись превысить эту сумму, поскольку потребность в помощи в Нью-Йорке увеличилась на 36% процентов после пандемии.

С Алехандрой Сильвой Ричард Гир познакомился через несколько месяцев после официального расставания с моделью Кэри Лоуэлл. В то время испанка разводилась с Говиндом Фридландом, сыном американского горного магната Роберта Фридланда. О новом романе на тот момент она даже не помышляла. Однако общие интересы в правовой сфере сблизили Сильву и Гира. Папарацци, которые следовали по пятам за актером, впервые заметили пару летом 2015 года на Сицилии, куда они прилетели для участия в кинофестивале "Таормина". Поженились влюбленные в апреле 2018 года, устроив романтическую церемонию на ранчо Гира.

Сейчас супруги являются родителями двух мальчиков. Александр родился в 2018 году, а его младший брат – в 2020-м.

Кроме этих детей, у Ричарда есть 22-летний сын Гомер от брака с актрисой Кэри Лоуэлл, а у Алехандры – 9-летний Альберт от Фридланда.

Напомним, Ричард Гир – один из тех, кто внимательно следит за происходящим в Украине и осуждает российскую агрессию. Он присоединился к благотворительной организации CARE’s Ukraine Crisis Fund, которая оказывает помощь жертвам войны, и призвал других последовать его примеру.