Річард Гір виставив на продаж свій Jaguar XK8 заради допомоги Україні (фото, відео)

На сьогоднішні остання ставка за лот становить $29 тисяч. Отримані гроші підуть на допомогу некомерційним організаціям, які підтримують українців.

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72-річний американський актор Річард Гір довів усьому світу, що готовий підтримувати Україну, яка протистоїть російській агресії, не лише словами, а й справою. Він виставив на продаж на автоаукціоні Bring a Trailer свій кабріолет Jaguar XK8 1999 року.

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"Автомобіль оброблений антрацитовими перлами поверх кашемірової шкіри й оснащений 4,0-літровим двигуном V8 в парі з п'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач. Обладнання включає складний м'який вверх з електроприводом, 17-дюймові легкосплавні диски, регульовані сидіння з підігрівом, автоматичний клімат-контроль і стереосистему Pioneer з компакт-дисками. Цей XK8 має пробіг 30 тисяч миль (48,2 тис. км) і його пропонують без резерву з надсиланням дилером з документацією виробника, чистим звітом Carfax та чистим нью-йоркським титулом на ім'я власника", — йдеться в описі лота.

Кабріолет пофарбований у колір Anthracite Pearl (PED) та оснащений чорним м'яким верхом з обігрівом заднього скла. Додаткові деталі екстер'єру включають протитуманні фари, омивачі фар, силову радіоантену та подвійні вихлопні патрубки з полірованою обробкою. У звіті Carfax не зареєстровано жодної ДТП.

Розкішне авто актор придбав абсолютно новим у вересні 1999 року. Станом на ранок, 13 травня, поточна ставка на аукціоні за кабріолет становить $29 тисяч.

Гроші, отримані від продажу транспортного засобу, порівну розділять між World Central Kitchen і Open Arms Ukraine. Це некомерційні організації, які допомагають людям, які постраждали від війни в Україні.

Зазначимо, що в команді World Central Kitchen, організованій іспанським шеф-кухарем Хосе Андресом, працює волонтером голлівудський режисер Кері Фукунага, який зняв останній фільм бондіани "Не час помирати". WCK готує гарячу їжу для людей, які пережили окупацію, втратили житло тощо.

Повертаючись до Річарда Гіра, додамо, що минулого місяця лауреат премії "Золотий глобус" та номінант на "Оскар" Річард Гір приєднався до міжнародної гуманітарної агенції CARE's Ukraine Crisis Fund, яка допомагає жертвам війни на території України. Він закликав своїх колег та інших відомих людей вчинити так само.

Окрім Гіра, гроші для українців збирають і багато інших знаменитостей, включаючи членів британської королівської родини.