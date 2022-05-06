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Режисер "Джеймса Бонда" розповів про вплив російської пропаганди на українців (відео)

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Кері Фукунага та Деніел Крейґ
Фото: Getty Images | Кері Фукунага та Деніел Крейґ

Кері Фукунага разом із командою World Central Kithen забезпечує потерпілих від війни українців гарячою їжею.

Голлівудський режисер Кері Фукунага, який зняв останній фільм про пригоди суперагента Джеймса Бонда "Не час помирати", вже півтора місяця перебуває в Україні як волонтер. Він приєднався до команди World Central Kithen іспанського шеф-кухаря Хосе Андреса. В інтерв'ю "Голосу Америки" він розповів про те, що йому довелося побачити під час війни, і що найбільше його вразило.

За його словами, він був одним із перших, хто потрапив у Бучу після деокупації, привіз їм гарячу їжу й особисто бачив, як люди, які ховалися в підвалі місяць і більше, виходили на білий світ.

"Їхні руки були чорні. Вони не милися місяць і більше, їх усіх трясло. Я прямо відчував їхню недовіру до нас та їхню жахливу травму. Люди плакали без зупину. Їх переповнювали емоції. Ми пообіцяли повернутися наступного дня. І ми повернулися з величезною вантажівкою з їжею".

Американець зазначив, що погодувати людину, в якої не залишилося абсолютно нічого, гарячою їжею — це справжній акт любові, і ті, кому вони допомагали, дякували їм щиро.

Фукунага зізнався, що не розуміє, чому люди вірять у те, що те, що відбувається в країні, — вина самої України, а трупи на вулицях Бучі — постановка і фейк.

"Я не можу взагалі зрозуміти, що змушує людей вірити в те, що тут у нас якийсь балаган. Це як важке захворювання якесь. Сила цієї пропаганди — це захворювання. Навіть у Харкові є люди, це місцеві жителі, які всі своє життя дивилися російські медіа і продовжують дивитися їх зараз. Ракети буквально прилітають до них з того боку, де фізично знаходяться російські, вони влучають до їхніх районів, вбивають їхніх сусідів. І ця логіка просто абсурдна!" — каже режисер.

Кері нагадує, що вся країна зараз мобілізована, і українські воїни роблять все можливе, щоб прогнати окупантів.

"Думаєте, якби хтось з українців побачив, як українські солдати стріляють своїх власних людей, думаєте, це тривало б довго? Думаєте, це не помітили б? Не доповіли б?"

Він вважає, що сенсу відповідати ботам, які говорять про постановку та фейки, не бачить.

Фукунага зізнався, що незабаром збирається повернутись додому, щоб попрацювати, оскільки в Україні він волонтерить безплатно, а для подальшої діяльності йому потрібні гроші. Однак, він гордий тим, що зміг приїхати й хоч щось зробити в Україні, оскільки не міг залишатися осторонь, попри всю небезпеку.