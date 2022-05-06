Режисер "Джеймса Бонда" розповів про вплив російської пропаганди на українців (відео)

Кері Фукунага разом із командою World Central Kithen забезпечує потерпілих від війни українців гарячою їжею.

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Голлівудський режисер Кері Фукунага, який зняв останній фільм про пригоди суперагента Джеймса Бонда "Не час помирати", вже півтора місяця перебуває в Україні як волонтер. Він приєднався до команди World Central Kithen іспанського шеф-кухаря Хосе Андреса. В інтерв'ю "Голосу Америки" він розповів про те, що йому довелося побачити під час війни, і що найбільше його вразило.

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За його словами, він був одним із перших, хто потрапив у Бучу після деокупації, привіз їм гарячу їжу й особисто бачив, як люди, які ховалися в підвалі місяць і більше, виходили на білий світ.

"Їхні руки були чорні. Вони не милися місяць і більше, їх усіх трясло. Я прямо відчував їхню недовіру до нас та їхню жахливу травму. Люди плакали без зупину. Їх переповнювали емоції. Ми пообіцяли повернутися наступного дня. І ми повернулися з величезною вантажівкою з їжею".

Американець зазначив, що погодувати людину, в якої не залишилося абсолютно нічого, гарячою їжею — це справжній акт любові, і ті, кому вони допомагали, дякували їм щиро.

Фукунага зізнався, що не розуміє, чому люди вірять у те, що те, що відбувається в країні, — вина самої України, а трупи на вулицях Бучі — постановка і фейк.

"Я не можу взагалі зрозуміти, що змушує людей вірити в те, що тут у нас якийсь балаган. Це як важке захворювання якесь. Сила цієї пропаганди — це захворювання. Навіть у Харкові є люди, це місцеві жителі, які всі своє життя дивилися російські медіа і продовжують дивитися їх зараз. Ракети буквально прилітають до них з того боку, де фізично знаходяться російські, вони влучають до їхніх районів, вбивають їхніх сусідів. І ця логіка просто абсурдна!" — каже режисер.

Кері нагадує, що вся країна зараз мобілізована, і українські воїни роблять все можливе, щоб прогнати окупантів.

"Думаєте, якби хтось з українців побачив, як українські солдати стріляють своїх власних людей, думаєте, це тривало б довго? Думаєте, це не помітили б? Не доповіли б?"

Він вважає, що сенсу відповідати ботам, які говорять про постановку та фейки, не бачить.

Фукунага зізнався, що незабаром збирається повернутись додому, щоб попрацювати, оскільки в Україні він волонтерить безплатно, а для подальшої діяльності йому потрібні гроші. Однак, він гордий тим, що зміг приїхати й хоч щось зробити в Україні, оскільки не міг залишатися осторонь, попри всю небезпеку.