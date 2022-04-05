"Багато болю та страждань". Режисер "Бонда" бачив на власні очі Бучу та столичне бомбосховище

Американський режисер Кері Фукунага, який прилетів кілька днів тому в Україну, побував у Бучі, Ірпені та бомбосховищі київського метро на Оболоні.

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Режисер серіалу "Справжній детектив" (2014) з Меттью Макконахі та Вуді Гаррельсоном, а також останнього на сьогодні фільму бондіани "Не час помирати" з Деніелом Крейгом знаходиться в Україні як волонтер благодійного фонду World Central Kitchen, який займається гуманітарною допомогою людям, що постраждали від війни із Росією.

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"Про Бучу багато жахливих історій та зображень. Ми планували дійти тільки до Ірпеня, але коли мер нас знайшов, він відвіз нас до Бучі, де залишки населення обережно виходили після російських окупантів. Здебільшого це літні, хворі та голодні люди, їхня травма виражалася спочатку в недовірі, потім у сльозах, поцілунках та довгих відчайдушних обіймах. Вони почали приходити з усіх боків, з тремтячими руками та голосами вони говорили з тими, хто був готовий їх слухати", — написав Фукунага.

Також безліч знімків виклав у мережу і український фотограф Олександр Голуб, який супроводжував режисера. "Сьогодні стрічка переповнена фотографіями зі звільнених Ірпеня, Бучі, Гостомеля від яких просто розриває душу. Перше та друге квітня ми разом із фондом World Central Kitchen були в Ірпені та Бучі. І всі ці кадри закарбувалися надовго в моїй голові, але мені не хотілося це фотографувати… Я побачив там життя. Багато болю та страждань в очах людей, але величезне бажання жити".

Потім Департамент комунікації МВС та КМДА організували престур двома станціями київського метро, що служать бомбосховищами — це "Позняки" та "Героїв Дніпра". У турі також взяв участь знаменитий режисер і особисто поспілкувався там із столичними жителями, щоб висвітлювати для всього світу гуманітарну ситуацію в Україні. Про його відвідини станції метро повідомили на фб-каналі МВС.