"Много боли и страданий". Режиссер "Бонда" видел своими глазами Бучу и столичное бомбоубежище

Американский режиссер Кэри Фукунага, прилетевший несколько дней назад в Украину, побывал в Буче, Ирпене и бомбоубежище киевского метро на Оболони.

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Режиссер сериала "Настоящий детектив" (2014)с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном, а так же последнего на сегодня фильма бондианы "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом находится в Украине в качестве волонтера благотворительного фонда World Central Kitchen, занимающегося гуманитарной помощью людям, пострадавшим от войны с Россией.

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"О Буче много ужасных историй и изображений. Мы планировали дойти только до Ирпеня, но когда мэр нас нашел, он отвез нас в Бучу, где остатки населения осторожно выходили после российских оккупантов. В основном это пожилые, больные и голодные люди, их травма выражалась сначала в недоверии, потом в слезах, поцелуях и долгих отчаянных объятиях. Они начали приходить со всех сторон, с дрожащими руками и голосами они говорили с теми, кто был готов их слушать", — написал Фукунага.

Также множество снимков выложил в сеть, сопровождавший режиссера и украинский фотограф Александром Голуб. "Сегодня лента переполнена фотографиями из освобожденных Ирпеня, Бучи, Гостомеля от которых просто разрывает душу. Первое и второе апреля мы вместе с фондом World Central Kitchen были в Ирпене и Буче. И все эти кадры запечатлелись надолго в моей голове, но мне не хотелось это фотографировать… Я увидел там жизнь. Много боли и страданий в глазах людей, но огромное желание жить".

Затем Департамент коммуникации МВД и КГГА организовали пресс-тур по двум станциям киевского метро, служащим бомбоубежищами – это "Позняки" и "Героев Днепра". В туре так же принял участие знаменитый режиссер и лично пообщался там со столичными жителями, чтобы освещать для всего мира гуманитарную ситуацию в Украине. О его посещении станций метро сообщили на фб-канале МВД.