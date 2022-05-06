Режиссер "Джеймса Бонда" рассказал о влиянии российской пропаганды на украинцев (видео)

Кэри Фукунага вместе с командой World Central Kithen обеспечивает пострадавших от войны украинцев горячей едой.

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Голливудский режиссер Кэри Фукунага, снявший последний фильм о приключениях суперагента Джеймса Бонда "Не время умирать", уже полтора месяца находится в Украине в качестве волонтера. Он присоединился к команде World Central Kithen испанского шеф-повара Хосе Андреса. В интервью "Голосу Америки" он рассказал о том, что ему довелось увидеть в во время войны, и что больше всего его поразило.

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По его словам, он был одним из первых, кто попал в Бучу после деоккупации, привез им горячую еду и лично видел, как люди, прятавшиеся в подвале месяц и больше, выходили на белый свет:

"Их руки были черные. Они не мылись месяц и больше, их всех трясло. Я прямо чувствовал их недоверие к нам и их жуткую травму. Люди, не переставая, плакали. Их переполняли эмоции. Мы пообещали вернуться на следующий день. И мы вернулись с огромным грузовиком с едой".

Американец отметил, что покормить человека, у которого не осталось абсолютно ничего, горячей едой – это настоящий акт любви, и те, кому они помогали, благодарили их от всей души.

Фукунага признался, что не понимает в то, почему люди верят в то, что происходящее в стране – вина самой Украины, а трупы на улицах Бучи – постановка и фейк.

"Я не могу вообще понять, что заставляет людей верить в то, что здесь у нас какой-то балаган. Это как тяжелое заболевание какое-то. Сила этой пропаганды – это заболевание. Даже в Харькове есть люди, это местные жители, которые всю свою жизнь смотрели российские медиа и продолжают смотреть их сейчас. Ракеты буквально прилетают к ним с той стороны, где физически находятся русские, они попадают в их районы, убивают их соседей. Но они по-прежнему думают, что это украинцы бомбят сами себя. И эта логика просто абсурдна!" – говорит режиссер.

Кэри напоминает о том, что вся страна сейчас мобилизована, и украинские воины делают все возможное, чтобы прогнать оккупантов.

"Думаете, если бы кто-то из украинцев увидел, как украинские солдаты стреляют своих же собственных людей, думаете, это продолжалось бы долго? Думаете, это не заметили бы? Не доложили бы?"

Он считает, что смысла отвечать ботам, которые говорят о постановке и фейки, не видит.

Фукунага признался, что в скором времени собирается вернуться домой, чтобы поработать, поскольку в Украине он волонтерит бесплатно, а для дальнейшей деятельности ему необходимы деньги. Тем не менее, он горд тем, что смог приехать и хоть что-то сделать в Украине, поскольку не мог оставаться в стороне, несмотря на всю опасность.