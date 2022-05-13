Ричард Гир выставил на продажу свой Jaguar XK8 ради помощи Украине (фото, видео)

На текущий момент последняя ставка за лот составляет $29 тысяч. Вырученные деньги пойдут на помощь некоммерческим организациям, поддерживающим пострадавших от войны украинцев.

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72-летний американский актер Ричард Гир доказал всему миру, что готов поддерживать Украину, противостоящую российской агрессии, не только словами, но и делом. Он выставил на продажу на автоаукционе Bring a Trailer свой кабриолет Jaguar XK8 1999 года

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"Автомобиль отделан антрацитовым жемчугом поверх кашемировой кожи и оснащен 4,0-литровым двигателем V8 в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Оборудование включает в себя складной мягкий верх с электроприводом, 17-дюймовые легкосплавные диски, регулируемые сиденья с подогревом, автоматический климат-контроль и стереосистему Pioneer с компакт-дисками. Этот XK8 имеет пробег 30 тысяч миль (48,2 тыс. км) и предлагается без резерва при отправке дилером с документацией производителя, чистым отчетом Carfax и чистым нью-йоркским титулом на имя владельца", – говорится в описании лота.

Кабриолет окрашен в цвет Anthracite Pearl (PED) и оснащен черным мягким верхом с обогревом заднего стекла. Дополнительные детали экстерьера включают противотуманные фары, омыватели фар, силовую радиоантенну и двойные выхлопные патрубки с полированной отделкой. В отчете Carfax не зарегистрировано ни одного ДТП.

Роскошное ТС актер приобрел абсолютно новым в сентябре 1999 года. По состоянию на утро 13 мая текущая ставка на аукционе за кабриолет составляет $29 тысяч.

Деньги, полученные от продажи транспортного средства поровну разделят между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine. Это некоммерческие организации, которые помогают людям, пострадавшим от войны в Украине.

Отметим, что в команде World Central Kitchen, организованной испанским шеф-поваром Хосе Андресом, работает волонтером голливудский режиссер Кэри Фукунага, который снял последний фильм бондианы "Не время умирать". WCK готовит горячую еду для людей, которые пережили оккупацию, потеряли жилье и тому подобное.

Возвращаясь к Ричарду Гиру, добавим, что в прошлом месяце лауреат премии "Золотой глобус" и номинант на "Оскар" Ричард Гир присоединился к международному гуманитарному агентству CARE’s Ukraine Crisis Fund, помогающему жертвам войны на территории Украины. Он призвал своих коллег и других известных людей поступить так же.

Кроме Гира, деньги для украинцев собирают и многие другие знаменитости, включая членов британской королевской семьи.