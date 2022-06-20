72-летнего Ричарда Гира заметили на пляже Ибицы с женой и маленькими сыновьями

Младшему сыну Ричарда Гира в апреле исполнился всего один год.

Лето – пора отдыха и отпусков, и голливудские знаменитости – не исключение. 72-летний актер Ричард Гир, прихватив 39-летнюю жену Алехандру Сильву, а также трехлетнего и годовалого сыновей, отправился загорать на Ибицу (Испания), где его и "поймали" папарацци.

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Супругов заметили на средиземноморском пляже, когда они играли с детьми. Ричард был в серых спортивных штанах, закатанных чуть вверх, серой футболке и кепке в тон. Он пытался заманить в воду малышей, а затем нес младшего сына на руках вдоль береговой линии и о чем-то разговаривал с женой и еще одной девушкой, которая составляла им компанию. Алехандра надела на пляж темно-синие спортивные штаны и соответствующую майку. Она не стала собирать свои волосы в пучок или хвост, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.

Проведя большую часть дня на пляже, Гир собрал семью и сел в небольшую лодку, чтобы вернуться на яхту, отдыхом на которой они наслаждались в последние дни.

Гир и Сильва женаты уже более четырех лет. Изначально у них был роман на расстоянии, поскольку Алехандра жила в Испании, а Ричард – в США. После свадьбы они поселились в Нью-Йорке. В 2019 и 2021 году у них родились сыновья.

"Я самый счастливый человек во Вселенной. Как может быть иначе? Я женат на красивой женщине, которая умна, чувственна, терпелива, умеет прощать и любит помогать людям. А еще она прекрасно готовит и делает лучшие салаты в мире", — рассказывал о своей жене Ричард в одном из интервью.

У каждого из супругов есть дети от предыдущих браков. Так, Гир является отцом 22-летнего Гомера, рожденного в браке с Кэри Лоуэлл, а у Сильвы есть девятилетний сын Альберт, который живет вместе со своим отцом Говиндом Фридландом, первым мужем дочери изнесмена и бывшего вице-президента футбольного клуба "Реал Мадрид" Игнасио Сильвы.

Гир, прославившийся ролью в картине "Американский жиголо", которая в 1980 году проложила ему дорогу к большой славе, несколько лет назад заявлял, что намерен завершить карьеру и посвятить время семье. Однако в 2019-м он снясля в в сериале BBC Studios МатьОтецСын. Его последние роли в кино пришлись на драмы "Ужин", которая вышла в феврале 2017 года, и "Три Христа" (сентябрь того же года).

Самые известные фильмы с участием Ричарда – "Хлопковый клуб" (1984), "Красотка" (1990), "Первый рыцарь" (1995), "Шакал" (1997), "Сбежавшая невеста" (1999), "Пророчества человека-мотылька" (2002), "Неверный" (2002) и "Ночи в Роданте" (2008), "Хатико: Самый верный друг" (2009) и другие.

Напомним, Гир присоединился к знаменитостям, поддержавшим Украину. Он выставил на продажу свой кабриолет Jaguar XK8 1999 года, деньги от продажи которого запланировал перечислить в помощь пострадавшим от войны украинцам.