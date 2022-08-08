72-летний Ричард Гир появился на красной дорожке с молодой женой

Гир получил "Золотую колонну" за заслуги перед кинематографом.

Голливудский актер Ричард Гир получил награду "Золотая колонна" за заслуги перед кино на престижном кинофестивале Magna Graecia, который прошел в Катандзаро, Италия. На ковровой дорожке знаменитость сопровождала его 39-летняя супруга, испанская публицистка и политический деятель Алехандра Сильва, пишет Daily Mail.

На счету Гира такие известные картины как "Офицер и джентльмен", "Красотка" и "Чикаго", ставшие классикой мирового киноискусства.

На мероприятие Ричард надел элегантный черный костюм, сочетав его с белой рубашкой. Сильва же блистала в золотом макси-платье без рукавов, а под него выбрала пару белых туфель на танкетке. Образ завершали крупные круглые желтые серьги и умные часы. Ее волосы были распущены, а на лицо нанесен аккуратный макияж.

Пара вела себя перед камерами, словно молодожены. Алехандра нежно держала муж за руку, проявляя свои чувства на публике, и даже гладила его по лицу.

[ + – ] Жена актера демонстрировала любовь к нему на публике Фото: Getty Images

Совсем недавно семья вернулась с отдыха на Ибице, куда летала вместе со своими двумя сыновьями.

Алехандра и Ричард женаты более четырех лет и длительное время жили на две страны: Испанию и США. Сейчас супруги обосновались в Нью-Йорке. У обоих есть дети от предыдущих отношений: у Гира и его второй бывшей жены Кэри Коуэлл – 22-летний сын Гомер, а у Сильвы – девятилетний сын Альберт, отцом которого является Говинд Фридланд.

Не так давно Гир заявил о завершении актерской карьеры, последний раз появившись на экранах в сериале BBC Studios MotherFatherSon, премьера которого состоялась в марте 2019 года. В 2017 году вышли сразу две работы с его участием – драмы "Ужин" в феврале и "Три Христа" в сентябре.

Среди других запоминающихся картин актера – "Хлопковый клуб" (1984), "Первый рыцарь" (1995), "Шакал" (1997), "Сбежавшая невеста" (1999), "Пророчества человека-мотылька" (2002), "Неверный" (2002) и "Ночи в Роданте" (2008).

Напомним, Ричард Гир продал свое авто, чтобы помочь украинцам, пострадавшим от войны.