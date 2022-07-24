"Це війна зі злом": Річард Гір публічно підтримав Україну (відео)

Актор закликав світ продовжувати боротись до самої перемоги України.

72-річний американський кіноактор Річард Гір публічно підтримав Україну. Він виступив на Саміті перших леді та джентльменів з гучною промовою.

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Голлівудська знаменитість наголосив, що світ має об’єднатись навколо цієї катастрофи, щоб створити щось краще.

Зірка фільмів "Хатіко" та "Красуня" поділився, що довго роздумував над тим, що його діти після пробудження думають лише, як їм погратись. У них немає страху та жахливих думок. Тим часом в Україні діти переживають найгірший досвід.

"Звичайно, мене дуже вражає те, що відбувається з дітьми", — зазначив Гір, додавши, що він бачить усі страхи та виклики перед українськими малюками.

Зокрема 72-річний Річард Гір закликав світ продовжувати боротись до самої перемоги України і зізнався, що це, напевне, найбільша війна, яку він коли-небудь бачив у своєму житті.

"Це війна зі злом", — наголосив американський актор.

[ + – ] Саміт перших леді та джентльменів

Окрім Річарда Гіра, публічно підтримали Україну та українців ціла когорта світових знаменитостей — Мадонна, Дуа Ліпа, Мілла Йовович, Джоан Роулінг, музиканти Rolling Stone та інші.

Нагадаємо, раніше Річард Гір продав свою автівку Jaguar XK8, аби допомогти матеріально українцям, постраждалим від війни.