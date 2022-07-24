"Это война со злом": Ричард Гир публично поддержал Украину (видео)

Актер призвал мир продолжать сражаться до самой победы Украины.

72-летний американский киноактер Ричард Гир публично поддержал Украину. Он выступил на Саммите первых леди и джентльменов с громкой речью.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Голливудская знаменитость отметил, что мир должен объединиться вокруг этой катастрофы, чтобы создать нечто лучшее.

Звезда фильмов "Хатико" и "Красотка" поделился, что долго размышлял над тем, что его дети после пробуждения думают только, как им поиграть. У них нет страха и ужасающих мыслей. Тем временем, в Украине дети переживают худший опыт.

"Конечно, меня очень поражает происходящее с детьми", — отметил Гир, добавив, что он видит все страхи и вызовы перед украинцами сейчас.

В частности, 72-летний Ричард Гир призвал мир продолжать бороться до самой победы Украины и признался, что это, наверное, самая большая война, которую он когда-либо видел в своей жизни.

"Это война со злом", — подчеркнул американский актер.

[ + – ] Саммит первых леди и джентльменов

Кроме Ричарда Гира, публично поддержали Украину и украинцев целый ряд мировых знаменитостей — Мадонна, Дуа Липа, Милла Йовович, Джоан Роулинг, музыканты Rolling Stone и другие.

Напомним, ранее Ричард Гир продал свой автомобиль Jaguar XK8, чтобы помочь материально украинцам, пострадавшим от войны.