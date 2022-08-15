Молодая жена Ричарда Гира покорила публику ярким образом на красной дорожке

Алехандра Сильва затмила своего знаменитого мужа.

72-летний голливудский актер Ричард Гир и его 39-летняя жена, испанская публицистка и политический деятель Алехандра Сильва посетили гала-концерт Starlite Porcelanosa в испанской Марбелье, сообщают западные таблоиды.

Для мероприятия Ричард выбрал черный пиджак, скроенный точно по фигуре, и брюки, сочетав все с белоснежной рубашкой и галстуком-бабочкой. А вот Алехандра стала звездой вечера в эффектном ярко-желтом платье с красивым белым цветочным узором. В руках она держала розово-золотую сверкающую сумочку, а образ дополнила парой эффектных сережек. Локоны испанки, зачесанные на косой пробор, каскадами спадали ей на плечи. Для макияжа она использовала тушь, тени для глаз и розовую помаду.

Фото: Getty Images

Пара с удовольствием позировала фотографам на ковровой дорожке. И Ричард, и Алехандра пребывали в прекрасном расположении духа и много улыбались и шутили.

Не так давно супруги вместе с двумя маленькими сыновьями провели отпуск на Ибице, где их неоднократно снимали папарацци. Однако знаменитости не особо реагировали на камеры и продолжали наслаждаться отдыхом.

Гир и Сильва женаты уже более четырех лет, а до этого у них были продолжительные отношения на расстоянии на две страны: США и Испанию. После свадьбы пара поселилась в Нью-Йорке, однако много времени проводят и в европейской стране, на родине Алехандры.

И хотя они женаты уже чуть более четырех лет, у Ричарда и его жены изначально был роман на расстоянии, утверждая, что им пришлось делить свое время между США и Испанией. Однако сейчас они живут в Нью-Йорке.

У обоих супругов есть дети от предыдущих отношений. Так, Гир является отцом 22-летнего Гомера, которого ему родила вторая жена Кэри Коуэлл. У Алехандры подрастает девятилетний Альберт от брака с Говиндом Фриландом.

Напомним, недавно Ричард Гир и Алехандра Сильва проявили свои чувства на публике.