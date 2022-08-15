Молода дружина Річарда Гіра підкорила публіку яскравим образом на червоній доріжці

Алехандра Сільва затьмарила свого знаменитого чоловіка.

72-річний голлівудський актор Річард Гір та його 39-річна дружина, іспанська публіцистка та політична діячка Алехандра Сільва відвідали гала-концерт Starlite Porcelanosa в іспанській Марбельї, повідомляють західні таблоїди.

Для заходу Річард вибрав чорний піджак, скроєний точно по фігурі, і штани, поєднавши все з білою сорочкою та краваткою-метеликом. А ось Алехандра стала зіркою вечора в ефектній яскраво-жовтій сукні з гарним білим квітковим візерунком. У руках вона тримала рожево-золоту блискучу сумочку, а образ доповнила парою ефектних сережок. Локони іспанки, зачесані на косий проділ, спадали їй на плечі каскадами. Для макіяжу вона використовувала туш, тіні для очей та рожеву помаду.

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Пара із задоволенням позувала фотографам на килимовій доріжці. І Річард, і Алехандра перебували в чудовому настрої і багато посміхалися та жартували.

Нещодавно подружжя разом із двома маленькими синами провело відпустку на Ібіці, де їх неодноразово знімали папараці. Проте знаменитості не особливо реагували на камери та продовжували насолоджуватися відпочинком.

Гір і Сільва одружені вже понад чотири роки, а до цього вони мали тривалі стосунки на відстані на дві країни: США та Іспанію. Після весілля пара оселилася в Нью-Йорку, проте багато часу проводить і в європейській країні, на батьківщині Алехандри.

І хоча вони одружені вже трохи більш як чотири роки, Річард і його дружина спочатку мали роман на відстані, стверджуючи, що їм довелося ділити свій час між США та Іспанією. Однак зараз вони мешкають у Нью-Йорку.

В подружжя є діти від попередніх стосунків. Так, Гір є батьком 22-річного Гомера, якого йому народила друга дружина Кері Коуелл. В Алехандри підростає дев'ятирічний Альберт від шлюбу з Говіндом Фріландом.

Нагадаємо, нещодавно Річард Гір та Алехандра Сільва проявили свої почуття на публіці.