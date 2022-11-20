"Тато, мама і Александр". 73-річний Річард Гір на прогулянці з дружиною і сином (фото)

Зіркове подружжя виховує двох спільних дітей.

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Молода дружина Річарда Гіра, іспанська публіцистка та політична діячка Алехандра Сільва поділилася рідкісним сімейним фото, на якому зображений трирічний син популярного американського кіноактора.

Кохана Річарда Гіра показала зворушливий кадр, на якому зафіксований момент з осінньої прогулянки 73-річного актора, його 39-річної дружини та їхнього спільного сина.

"Тато, мама і Александр", — підписала знімок іспанська публіцистка.

Александр став першою спільною дитиною зіркової пари. Він народився у лютому 2019 року, а у квітні 2020 Річард Гір став батьком утретє. Сільва народила ще одного хлопчика, якого досі не показують публіці та не розкривають його імені.

Окрім трирічного малюка, зірка фільму "Красуня" виховує 22-річного сина Гомера, а в його коханої є 8-річний син Альберт від попереднього союзу.

[ + – ] Річард Гір з дружиною та сином на прогулянці

Зазначимо, що цей шлюб став для Річарда Гіра третім. До цього він був одружений з моделлю Сінді Кроуфорд, проте дітей від зіркового союзу не залишилося. Другою дружиною актора стала інша зірка подіумів Кері Ловелл. Вона стала мамою первістка Річарда Гіра.

[ + – ] Річард Гір та Алехандра Сільва Фото: Getty Images

З іспанською публіцисткою багатодітний батько познайомився у 2014 році на кінофестивалі.

Нагадаємо, Річарда Гіра помітили на зйомках нового фільму.

Також Фокус писав про спільний вихід Річарда Гіра та його дружини на червону доріжку.