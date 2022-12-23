Вийшов трейлер фільму "Знайомство батьків" з Еммою Робертс та Річардом Гіром (відео)

Картина розповість про новий етап у стосунках двох закоханих людей.

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У мережі з’явився перший трейлер комедійного фільму "Maybe I Do" ("Знайомство батьків") з Еммою Робертс та Річардом Гіром.

Картина стала режисерським дебютом Майкла Джейкобса.

Головні ролі у стрічці виконали Річард Гір, Емма Робертс та Люк Брейсі. Останні втілили на екрані закохану пару, яка вирішує влаштувати вечерю та познайомити своїх батьків. Втім, пізніше виявилося, що вони вже знають одне одного, і не з хорошого боку.

Цікаво, що раніше Емма Робертс та Люк Брейсі зіграли закохану пару у новорічному фільмі "Пара на свята". Тому новий фільм можна вважати певною мірою сиквелом історії популярних акторів.

У попередній спільній картині Емма Робертс та Люк Брейсі спочатку вдавали із себе пару перед родичами, а згодом справді закохалися одне в одного.

[ + – ] "Знайомство батьків"

У комедії також зіграли Даян Кітон, Сьюзен Сарандон та Вільям Мейсі. Зазначається, що на широкі екрани фільм вийде 27 січня 2023 року.

Нагадаємо, Річарда Гіра помітили на прогулянці з молодою дружиною та сином.

Також Фокус писав про рідкісний вихід Емми Робертс у світ з її новим бойфрендом.