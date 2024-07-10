Рідкісний вихід: Емму Робертс помітили з бойфрендом (фото)

Пара зустрічається близько двох років. Акторка виховує сина від попередніх стосунків.

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Американська акторка Емма Робертс сходила на побачення зі своїм бойфрендом Коді Джоном. Про це пише Daily Mail.

Зіркову пару помітили в Лос-Анджелесі. Емма продемонструвала чорну мінісукню з прозорими довгими рукавами та подолом, який зупинявся трохи вище її колін.

Також зірка екрану одягла чорні туфлі-човники із закритим носом, щоб гармоніювати з монохроматичною кольоровою гамою основного вбрання.

Її світле волосся було розділене посередині й легко спадало легкими хвилями на плечі. Емма тримала в руці чорно-білу сумочку Celine. Окрім цього, мама однієї дитини носила сонцезахисні окуляри, поки тримала свого обранця за руку.

Емма Робертс та Коді Джон Фото: Getty Images

Тим часом актор Коді Джон одягнув блакитну сорочку із застібками спереду та оливково-зелені штани. Він також одягнув пару світло-коричневих кросівок, закріплених шнурками.

Про стосунки пари відомо близько двох років. Уперше їх стали помічати на побаченнях влітку 2022 року. Втім, своє особисте життя пара тримає подалі від уваги публіки.

Емма виховує сина від Гаррета Гедлунда. Трирічний Роудс народився наприкінці 2020 року у союзі Робертс та її колишнього коханого. Втім, через певний час стало відомо про розставання зіркової пари. Про їхні стосунки було відомо з весни 2019 року.

Емма Робертс із сином

Нагадаємо, як виглядає будинок Емми Робертс.

Також Фокус писав про конфлікт Емми Робертс з мамою, яка ледь не показала обличчя сина акторки.