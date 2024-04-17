"Ляльковий будиночок для дорослих": Емма Робертс показала свій дім за 3,6 млн доларів (відео)

Акторка завжди мріяла придбати власний будинок. У дитинстві сім'я Робертс багато разів переїжджала і тепер для неї було важливо пустити коріння.

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Американська попспівачка й акторка Емма Робертс провела відеотур по своєму будинку у Лос-Анджелесі вартістю 3,6 мільйони доларів, який раніше належав номінантці на премію "Оскар" Мінні Драйвер. Вона розповіла, що почувається в цьому місці, немов у "притулку від усього світу", повідомляє Daily Mail.

Після розставання із зіркою "Трої" Гарретом Гедлундом після майже трьох років спільного життя, 33-річна зірка "Американської історії жахів" вирішила створити затишний куточок, який справді належатиме їй.

"Що мені подобається в цьому будинку, так це те, що він говорить сам за себе, він схожий на ляльковий будиночок для дорослих. Це дуже казкове місце. І коли ми переїжджали, там були тільки я і мій син. Я хочу, щоб це був наш будинок, який відповідає нашому стилю, наповнений нашими спогадами і нашою любов'ю", — розповіла Емма.

У дитинстві її сім'я багато разів переїжджала з місця на місце, і тепер для неї було важливо пустити коріння, щоб її маленький син Роудс міг насолоджуватися свободою і жити в красивому місці.

"Я думаю, що до 15 років я жила в 10 будинках, тому зараз, коли в мене є син, я хотів, щоб місце було справді нашим. У мене є фотографія того дня, коли ми в'їхали. Це був найсонячніший день у Каліфорнії. Ми стояли перед синіми дверима нашого нового будинку. Я просто пам'ятаю, як відчувала, що ми перебуваємо саме там, де нам потрібно бути", — поділилася акторка.

Робертс працювала з дизайнерами Луїзою Пірс і Емілі Ворд, щоб втілити в реальність будинок площею 253 квадратних метри в будинок своєї химерної мрії з "ляльковою стіною". Вона з хвилюванням продемонструвала своїх улюблених ляльок: п'яну наїзницю Барбі, Блайт і Довгоногу Джилл. Знаменитість також продемонструвала свою бібліотеку, взявши до рук роман Чарльза Портіса "Норвуд". "Цю книгу я взагалі-то подарувала колишньому, але потім ми розлучилися. Я побачила, скільки вона коштує, вирішила зберегти її", — зізналася вона, не уточнивши, кому з колишніх. Схожі книжки, що вважаються "рідкісною знахідкою" і "вінтажем 1960-х років", продаються приблизно за 4500 доларів.

Раніше, 2 квітня, Емма Робертс показала рідкісний знімок із єдиним сином. Роудс народився наприкінці 2020 року. Його батьки, Емма Робертс і Гаррет Гедлунд, уже розійшлися.