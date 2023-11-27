Емма Робертс показала рідкісний знімок із сином (фото)

Зірка екрану позувала з єдиним спадкоємцем в осінньому полі.

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32-річна американська акторка Емма Робертс поділилася рідкісним кадром з єдиним сином. Сімейне фото зірка екрану опублікувала в Instagram з понад 20 млн підписників.

Знаменитість тримала дворічного Роудса на руках посеред поля. Малюк дивився на свою маму, яка демонструвала радісні емоції в цей момент.

"Вдячна", — лаконічно написала акторка.

Емма Робертс із сином Роудсом

"Він схожий на свою маму!", "Тільки найкраща мама для найкращого хлопчика", "Буквально ваш близнюк", — пишуть у коментарях фоловери американської акторки.

Дворічний Роудс народився наприкінці 2020 року у союзі Робертс та актора Гаррета Гедлунда, 39. Втім, через певний час повідомили про розставання зіркової пари. Про їхні стосунки було відомо з весни 2019 року.

"Це сумно, і вони зі всіх сил намагаються залишатися хорошими батьками", — розповідало тоді джерело, близьке до знаменитостей.

Наприкінці грудня 2023 Роудсу виповниться три роки.

Син Емми Робертс

Наразі 32-річна Емма Робертс зустрічається з музикантом Коді Джонсоном, 36. Закоханих, які перебувають у стосунках з літа 2022 року, уже кілька разів помічали разом на публіці.

Також Фокус писав про конфлікт Емми Робертс з мамою, яка ледь не показала обличчя сина акторки.