Емма Робертс відвідала Коачеллу-2023 зі своїм бойфрендом (фото)

Племінниця Джулії Робертс та Коді Джон зустрічаються з літа 2022.

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32-річна американська акторка Емма Робертс відвідала фестиваль Коачелла-2023 в компанії свого нового бойфренда. Про це пише Daily Mail.

Молода мама трималася за руки з Коді Джоном, коли їх "зловили" папараці.

Зірка "Американської історії жахів" тримала свого коханого-актора поруч, поки вони були на музичному фестивалі, на якому були присутні інші знаменитості.

Робертс одягла пару чорних коротких шортів із пошарпаним ґудзиком, а її супутник поєднав бежевий піджак із яскравою смугастою сорочкою та темно-синіми штанами.

32-річний Коді носив рюкзак із зображенням гепарда, який цілком міг належати Еммі, оскільки вона є великою прихильницею тваринного принту.

Емма Робертс та Коді Джон

Коді — актор-початківець, у якого наразі кілька заслуг і кілька проєктів у розробці.

Пара зустрічається з кінця серпня 2022, коли вони офіційно опублікували фото поцілунку в Instagram на сторінці Джона. На романтичному знімку Коді продемонстрував свій торс без сорочки, а Емма показала тіло в бікіні.

Емма Робертс та Коді Джон

Джерело в жовтні повідомило, що вони познайомили Коді з дворічним сином Емми Роудсом, якого вона ділить зі своїм колишнім 38-річним Гарретом Гедлундом.

Нагадаємо, Емма Робертс поскандалила з мамою через фото свого первістка.

Також Фокус писав про рідкісні фото Емми Робертс та її коханого.