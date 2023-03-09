Емма Робертс поділилася рідкісними фотографіями з бойфрендом
Знаменита акторка поділилася світлинами на честь Дня народження свого бойфренда Коді Джона.
32-річна американська акторка Емма Робертс опублікувала у своєму Instagram-акаунті фотографії, щоб привітати свого коханого актора Коді Джона з Днем народження.
На одному знімку пара сиділа пліч-о-пліч у вертольоті, що летить над океаном. На них були навушники та сонцезахисні окуляри.
На другому кадрі закохані сиділи за столом на свіжому повітрі, коли Емма обняла свого кавалера.
Минулого літа Емма та Коді офіційно підтвердили свої стосунки, опублікувавши в Instagram-акаунті Коді чорно-білу фотографію своїх поцілунків.
Коді продемонстрував свій торс без сорочки, а Емма була у візерунковому бікіні, коли вони злилися в поцілунку під час прогулянки на яхті.
Нагадаємо, в Емми та її тепер уже колишнього коханого Гаррета Гедлунда народився син Роудс наприкінці 2020 року. Зараз акторка виховує малюка одна таі, за повідомленнями інсайдерів, поки не поспішає знайомити його з Коді.
Раніше Фокус писав, що голлівудська акторка Емма Робертс рідко афішує особисте життя, проте нещодавно зробила виняток і продемонструвала знімок зі своїм малюком.