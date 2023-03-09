Емма Робертс поділилася рідкісними фотографіями з бойфрендом

Знаменита акторка поділилася світлинами на честь Дня народження свого бойфренда Коді Джона.

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32-річна американська акторка Емма Робертс опублікувала у своєму Instagram-акаунті фотографії, щоб привітати свого коханого актора Коді Джона з Днем народження.

На одному знімку пара сиділа пліч-о-пліч у вертольоті, що летить над океаном. На них були навушники та сонцезахисні окуляри.

Емма Робертс і Коді Джон Фото: Instagram emmaroberts

На другому кадрі закохані сиділи за столом на свіжому повітрі, коли Емма обняла свого кавалера.

Емма Робертс і Коді Джон Фото: Instagram emmaroberts

Минулого літа Емма та Коді офіційно підтвердили свої стосунки, опублікувавши в Instagram-акаунті Коді чорно-білу фотографію своїх поцілунків.

Коді продемонстрував свій торс без сорочки, а Емма була у візерунковому бікіні, коли вони злилися в поцілунку під час прогулянки на яхті.

Емма Робертс і Коді Джон минулого літа Фото: Instagram @johncodyjohn

Нагадаємо, в Емми та її тепер уже колишнього коханого Гаррета Гедлунда народився син Роудс наприкінці 2020 року. Зараз акторка виховує малюка одна таі, за повідомленнями інсайдерів, поки не поспішає знайомити його з Коді.

Раніше Фокус писав, що голлівудська акторка Емма Робертс рідко афішує особисте життя, проте нещодавно зробила виняток і продемонструвала знімок зі своїм малюком.