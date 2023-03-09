Эмма Роберт поделилась редкими фотографиями с бойфрендом

Знаменитая актриса поделилась фотографиями в честь Дня рождения своего бойфренда Коди Джона.

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32-летняя американская актриса Эмма Робертс опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии, чтобы поздравить своего возлюбленного, актера Код Джона с Днем рождения.

На одном снимке пара сидела бок о бок в летящем над океаном вертолете. На них были наушники и солнцезащитные очки.

Эмма Робертс и Коди Джон Фото: Instagram emmaroberts

На втором кадре влюбленные сидели за столом на открытом воздухе, когда Эмма обняла своего кавалера.

Эмма Робертс и Коди Джон Фото: Instagram emmaroberts

Прошлым летом Эмма и Коди официально подтвердили свои отношения, опубликовав в Instagram-аккаунте Коди черно-белую фотографию своих поцелуев.

Коди продемонстрировал свой торс без рубашки, а Эмма была в узорчатом бикини, когда они слились в поцелуи во время прогулки на яхте.

Эмма Робертс и Коди Джон прошлым летом Фото: Instagram @johncodyjohn

Напомним, Эмма и ее теперь уже бывший возлюбленный Гаррет Хедлунд поприветствовали сына Роудса в конце 2020 года. Сейчас актриса воспитывает малыша в одиночку и, по сообщениям инсайдеров, пока не спешит знакомить его с Коди.

Ранее Фокус писал, что голливудская актриса Эмма Робертс редко афиширует личную жизнь, однако недавно сделала исключение и продемонстрировала снимок со своим малышом.