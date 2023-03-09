Эмма Роберт поделилась редкими фотографиями с бойфрендом
Знаменитая актриса поделилась фотографиями в честь Дня рождения своего бойфренда Коди Джона.
32-летняя американская актриса Эмма Робертс опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии, чтобы поздравить своего возлюбленного, актера Код Джона с Днем рождения.
На одном снимке пара сидела бок о бок в летящем над океаном вертолете. На них были наушники и солнцезащитные очки.
На втором кадре влюбленные сидели за столом на открытом воздухе, когда Эмма обняла своего кавалера.
Прошлым летом Эмма и Коди официально подтвердили свои отношения, опубликовав в Instagram-аккаунте Коди черно-белую фотографию своих поцелуев.
Коди продемонстрировал свой торс без рубашки, а Эмма была в узорчатом бикини, когда они слились в поцелуи во время прогулки на яхте.
Напомним, Эмма и ее теперь уже бывший возлюбленный Гаррет Хедлунд поприветствовали сына Роудса в конце 2020 года. Сейчас актриса воспитывает малыша в одиночку и, по сообщениям инсайдеров, пока не спешит знакомить его с Коди.
Ранее Фокус писал, что голливудская актриса Эмма Робертс редко афиширует личную жизнь, однако недавно сделала исключение и продемонстрировала снимок со своим малышом.