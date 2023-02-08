Эмма Робертс поделилась трогательным фото с двухлетним сыном

Голливудская знаменитость редко афиширует личную жизнь, однако на днях сделала исключение и продемонстрировала снимок со своим малышом.

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31-летняя американская актриса Эмма Робертс опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой она с двухлетним Роудсом проводит время в парке развлечений. Об этом пишет Daily Mail.

"День в парке с моим мальчиком-ангелом", — подписала знаменитость трогательное фото.

На снимке молодая мама сидит на корточках и улыбается, а рядом с ней ее наследник, который что-то очень внимательно рассматривает. Робертс одета в повседневный аутфит. Серое худи она соединила со свободными джинсами и лавандовыми кедами Converse. Также у нее была черная сумка с ремешками от Leatherology, висящая на пояснице. Звезда продемонстрировала свою естественную красоту и отправилась на прогулку без макияжа.

А ее двухлетний сын Роудс был в белой толстовке и черных джинсах.

Вначале прошлого года звезда экрана рассталась с актером Гарретом Хедлундом, от союза с которым подрастает двухлетний сын Родс. Летом 2022 года стало известно о романтических отношениях Эммы Робертс и Коди Джонсона.

Напомним, Эмма Робертс поздравила сына со вторым днем рождения в пижамном комплекте украинского бренда.

Также Фокус писал о первом официальном выходе в свет Эммы Робертс и ее бойфренда.