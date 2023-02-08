Емма Робертс поділилася зворушливим фото з дворічним сином

Голлівудська знаменитість рідко афішує особисте життя, проте днями зробила виняток і продемонструвала знімок зі своїм малюком.

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31-річна американська акторка Емма Робертс опублікувала у своєму Instagram-акаунті фотографію, на якій вона з дворічним Роудсом проводить час у парку розваг. Про це пише Daily Mail.

"День у парку з моїм хлопчиком-ангелом", — підписала знаменитість зворушливе фото.

На знімку молода мама сидить навпочіпки та посміхається, а поряд із нею її спадкоємець, який щось дуже уважно розглядає. Робертс одягнена в повсякденний аутфіт. Сіре худі вона поєднала з вільними джинсами та лавандовими кедами Converse. Також у неї була чорна сумка з ремінцями від Leatherology, що висить на попереку. Зірка продемонструвала свою природну красу та вирушила на прогулянку без макіяжу.

А її дворічний син Роудс був у білій толстовці та чорних джинсах.

На початку минулого року зірка екрану розлучилася з актором Гарретом Гедлундом, від союзу з яким підростає дворічний син Роудс. Улітку 2022 року стало відомо про романтичні стосунки Емми Робертс і Коді Джонсона.

Нагадаємо, Емма Робертс привітала сина з другим днем народження в піжамному комплекті українського бренду.

Також Фокус писав про перший офіційний вихід у світ Емми Робертс і її бойфренда.