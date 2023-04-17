Эмма Робертс посетила Коачеллу-2023 со своим бойфрендом (фото)

Племянница Джулии Робертс и Коди Джон встречаются с лета 2022 года.

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32-летняя американская актриса Эмма Робертс посетила фестиваль Коачелла-2023 в компании своего нового бойфренда. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама держалась за руки с Коди Джоном, когда их "поймали" папарацци.

Звезда "Американской истории ужасов" держала своего возлюбленного рядом, пока они были на музыкальном фестивале, на котором присутствовали другие знаменитости.

Робертс надела пару черных коротких шорт с потрепанной пуговицей, а ее спутник соединил бежевый пиджак с яркой полосатой рубашкой и темно-синими брюками.

32-летний Коди носил рюкзак с изображением гепарда, который вполне мог принадлежать Эмме, поскольку она является большой поклонницей животного принта.

Эмма Робертс и Коди Джон

Коди — начинающий актер, у которого сейчас несколько заслуг и несколько проектов в разработке.

Пара встречается с конца августа 2022 года, когда они официально опубликовали фото поцелуя в Instagram на странице Джона. На романтическом снимке Коди показал свой торс без рубашки, а Эмма продемонстрировала тело в бикини.

Эмма Робертс и Коди Джон

Источник в октябре сообщил, что они познакомили Коди с двухлетним сыном Эммы Роудсом, которого она делит со своим бывшим 38-летним Гарретом Хедлундом.

Напомним, Эмма Робертс поскандалила с мамой из-за фото своего первенца.

Также Фокус писал о редких фото Эммы Робертс и ее возлюбленного.