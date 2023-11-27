Эмма Робертс показала редкий снимок с сыном (фото)
Звезда экрана позировала с единственным наследником в осеннем поле.
32-летняя американская актриса Эмма Робертс поделилась редким кадром с единственным сыном. Семейное фото звезда экрана опубликовала в Instagram с более 20 млн подписчиков.
Знаменитость держала двухлетнего Роудса на руках посреди поля. Малыш смотрел на свою маму, которая демонстрировала радостные эмоции в этот момент.
"Благодарна", — лаконично написала актриса.
"Он похож на свою маму!", "Только лучшая мама для самого лучшего мальчика", "Буквально ваш близнец", — пишут в комментариях фолловеры американской актрисы.
Двухлетний Роудс родился в конце 2020 года в союзе Робертс и актера Гаррета Хедлунда, 39. Впрочем, через некоторое время СМИ сообщили о расставании звездной пары. Об их отношениях было известно с весны 2019 года.
"Это печально, и они изо всех сил стараются оставаться хорошими родителями", — рассказывал тогда источник, близкий к знаменитостям.
В конце декабря 2023 Роудсу исполнится три года.
Сейчас 32-летняя Эмма Робертс встречается с музыкантом Коди Джонсоном, 36. Влюбленных, которые находятся в отношениях с лета 2022 года, уже несколько раз замечали вместе на публике.
Также Фокус писал о конфликте Эммы Робертс с мамой, которая едва не показала лицо сына актрисы.