Эмма Робертс показала редкий снимок с сыном (фото)

Звезда экрана позировала с единственным наследником в осеннем поле.

Related video

32-летняя американская актриса Эмма Робертс поделилась редким кадром с единственным сыном. Семейное фото звезда экрана опубликовала в Instagram с более 20 млн подписчиков.

Знаменитость держала двухлетнего Роудса на руках посреди поля. Малыш смотрел на свою маму, которая демонстрировала радостные эмоции в этот момент.

"Благодарна", — лаконично написала актриса.

Эмма Робертс с сыном Роудсом

"Он похож на свою маму!", "Только лучшая мама для самого лучшего мальчика", "Буквально ваш близнец", — пишут в комментариях фолловеры американской актрисы.

Двухлетний Роудс родился в конце 2020 года в союзе Робертс и актера Гаррета Хедлунда, 39. Впрочем, через некоторое время СМИ сообщили о расставании звездной пары. Об их отношениях было известно с весны 2019 года.

"Это печально, и они изо всех сил стараются оставаться хорошими родителями", — рассказывал тогда источник, близкий к знаменитостям.

В конце декабря 2023 Роудсу исполнится три года.

Сын Эмми Робертс

Сейчас 32-летняя Эмма Робертс встречается с музыкантом Коди Джонсоном, 36. Влюбленных, которые находятся в отношениях с лета 2022 года, уже несколько раз замечали вместе на публике.

Также Фокус писал о конфликте Эммы Робертс с мамой, которая едва не показала лицо сына актрисы.