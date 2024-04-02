Емма Робертс показала рідкісний знімок з єдиним сином (фото)

Роудс народився наприкінці 2020 року. Його батьки, Емма Робертс та Гаррет Гедлунд, уже розійшлися.

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33-річна американська акторка Емма Робертс показала рідкісне фото з єдиним сином. Сімейний знімок зірка екрану опублікувала в Instagram з понад 20 млн підписників.

Емма тримала на руках трирічного Роудса, який дивився в цей момент в бік. Вони позували на сонячному подвірʼї і, судячи з усього, так провели Великдень 2024.

Мама однієї дитини лаконічно підписала святковий пост, залишивши лише емодзі у вигляді курчати, що вилуплюється з яйця.

Роудс приміряв леопардову курточку, світлі штани та шапку. Його зіркова мама позувала в чорній куртці та молочній шапці.

"Він росте занадто швидко!!!", "Мамина копія", "Зі святом Великодня вас обох", — пишуть у коментарях фоловери Емми Робертс.

Емма Робертс із сином Роудсом

Роудс народився наприкінці 2020 року у союзі племінниці Джулії Робертс та актора Гаррета Гедлунда. Втім, через певний час стало відомо про розставання зіркової пари. Про їхні стосунки було відомо з весни 2019 року.

"Це сумно, і вони зі всіх сил намагаються залишатися хорошими батьками", — розповідало раніше джерело, близьке до зіркових батьків.

Наприкінці грудня 2023 року малюку виповнилося три роки.

Син Емми Робертс

Нагадаємо, Емму Робертс помітили на побаченні з новим бойфрендом.

Також Фокус писав про зйомку Емми Робертс для глянцю.