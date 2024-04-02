Эмма Робертс показала редкий снимок с единственным сыном (фото)
Роудс родился в конце 2020 года. Его родители, Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд, уже разошлись.
33-летняя американская актриса Эмма Робертс показала редкое фото с единственным сыном. Семейный снимок звезда экрана опубликовала в Instagram с более 20 млн подписчиков.
Эмма держала на руках трехлетнего Роудса, который смотрел в этот момент в сторону. Они позировали на солнечном дворе и, судя по всему, так провели Пасху 2024 года.
Мама одного ребенка лаконично подписала праздничный пост, оставив лишь эмодзи в виде цыпленка, вылупляющегося из яйца.
Роудс примерил леопардовую курточку, светлые брюки и шапку. Его звездная мама позировала в черной куртке и молочной шапке.
"Он растет слишком быстро!!!", "Мамина копия", "С праздником Пасхи вас обоих", — пишут в комментариях фолловеры Эммы Робертс.
Роудс родился в конце 2020 года в союзе племянницы Джулии Робертс и актера Гаррета Хедлунда. Впрочем, через некоторое время стало известно о расставании звездной пары. Они встречались с весны 2019 года.
"Это печально, и они изо всех сил стараются оставаться хорошими родителями", — рассказывал ранее источник, близкий к звездным родителям.
В конце декабря 2023 года малышу исполнилось три года.
Напомним, Эмму Робертс заметили на свидании с новым бойфрендом.
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