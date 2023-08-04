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Эмма Робертс была замечена на прогулке со своим бойфрендом (фото)

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Фото: Instagram emmaroberts | Коди Джон и Эмма Робертс

Пара встречается с конца августа 2022 года, когда они официально опубликовали фото поцелуя в Instagram на странице Джона.

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32-летняя американская актриса Эмма Робертс и ее бойфренд Коди Джон были замечены на прогулке в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда "Американской истории ужасов" продемонстрировала свои стройные ноги в коротких джинсовых шортах Levi’s, которые она сочетала с рубашкой Smythe с цветочными принтом. Племянница Джулии Робертс дополнила летний образ шлепанцами Birkenstock, маленькой кожаной сумочкой через плечо и оригинальным зеленым шоппером. Черные солнцезащитные очки и небрежная прическа завершили ансамбль актрисы.

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Ее возлюбленный выглядел небрежно в бежевой футболке и бледно-розовых шортах с цветочным принтом, дополнив аутфит бейсболкой и солнцезащитными очками. Пара была в хорошем настроении, прогуливая по улицам Лос-Анджелеса с прохладительными напитками.

Прошлым летом Эмма и Коди официально подтвердили свои отношения, опубликовав в Instagram-аккаунте парня черно-белую фотографию своих поцелуев. Коди продемонстрировал свой торс без рубашки, а Эмма была в узорчатом бикини, когда они слились в поцелуи во время прогулки на яхте.

Коди Джон и Эмма Робертс Fullscreen
Коди Джон и Эмма Робертс
Фото: Instagram @johncodyjohn

Напомним, Эмма и ее теперь уже бывший возлюбленный Гаррет Хедлунд поприветствовали сына Роудса в конце 2020 года. Сейчас звезда воспитывает малыша в одиночку и, по сообщениям инсайдеров, пока не спешит знакомить его с Коди.

Ранее Фокус писал, что Эмма Робертс позировала в зеленом бикини и забавной кепке.