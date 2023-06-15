Эмма Робертс позировала в зеленом бикини и забавной кепке

Племянница Джулии Робертс выглядела потрясающе на новом снимке в соцсетях.

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32-летняя американская актриса Эмма Робертс продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру. Новую фотографию знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Звезда "Американской истории ужасов" позировала на снимке в ярко-зеленом купальнике от Kelly, состоящем из топа-бандо и высоких плавок. Пляжный образ молодая мама дополнила бежевыми босоножками на платформе и забавной синей джинсовой кепкой с кошачьими ушками.

На фотографии племянница Джулии Робертс изображена на фоне гор и пальм.

Эмма Робертс Фото: Instagram emmaroberts

Напомним, сейчас голивудская актриса состоит в отношениях с начинающим актером Коди Джоном. Пара встречается с конца августа 2022 года, когда они официально опубликовали фото поцелуя в Instagram на странице Джона. На романтическом снимке Коди показал свой торс без рубашки, а Эмма продемонстрировала тело в бикини.

Источник в октябре сообщил, что они познакомили Коди с двухлетним сыном Эммы Роудсом, которого она делит со своим бывшим 38-летним Гарретом Хедлундом.

Ранее Фокус писал, что голливудская актриса Эмма Робертс редко афиширует личную жизнь, однако недавно сделала исключение и продемонстрировала снимок со своим малышом.