Емма Робертс була помічена на прогулянці зі своїм бойфрендом (фото)

Пара зустрічається з кінця серпня 2022 року, коли вони офіційно опублікували фото поцілунку в Instagram на сторінці Джона.

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32-річна американська акторка Емма Робертс та її бойфренд Коді Джон були помічені на прогулянці в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє Daily Mail.

Зірка "Американської історії жахів" продемонструвала свої стрункі ноги в коротких джинсових шортах Levi's, які вона поєднувала з сорочкою Smythe з квітковими принтом. Племінниця Джулії Робертс доповнила літній образ шльопанцями Birkenstock, маленькою шкіряною сумочкою через плече та оригінальним зеленим шоппером. Чорні сонцезахисні окуляри і недбала зачіска завершили ансамбль акторки.

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Її коханий мав недбалий вигляд у бежевій футболці та блідо-рожевих шортах із квітковим принтом, доповнивши аутфіт бейсболкою та сонцезахисними окулярами. Пара була в гарному настрої, прогулюючись вулицями Лос-Анджелеса з прохолодними напоями.

Минулого літа Емма і Коді офіційно підтвердили свої стосунки, опублікувавши в Instagram-акаунті хлопця чорно-білу фотографію своїх поцілунків. Коді продемонстрував свій торс без сорочки, а Емма була у візерунчастому бікіні, коли вони злилися в поцілунки під час прогулянки на яхті.

Коді Джон і Емма Робертс Фото: Instagram @johncodyjohn

Нагадаємо, Емма та її тепер уже колишній коханий Гаррет Гедлунд привітали сина Роудса наприкінці 2020 року. Наразі зірка виховує малюка самотужки і, за повідомленнями інсайдерів, поки не поспішає знайомити його з Коді.

Раніше Фокус писав, що Емма Робертс позувала в зеленому бікіні і кумедній кепці.