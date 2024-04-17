"Кукольный домик для взрослых": Эмма Робертс показала свой дом за 3,6 млн долларов (видео)

Актриса всегда мечтала приобрести собственный дом. В детстве семья Робертс много раз переезжала и теперь для нее было важно пустить корни.

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Американская поп-певица и актриса Эмма Робертс провела видеотур по своему дому в Лос-Анджелесе стоимостью 3,6 миллиона долларов, ранее принадлежавшего номинантке на премию "Оскар" Минни Драйвер. Она рассказала, что чувствует себя в этом месте, словно в "убежище от всего мира", сообщает Daily Mail.

После расставания со звездой "Трои" Гарретом Хедлундом после почти трех лет совместной жизни, 33-летняя звезда "Американской истории ужасов" решила создать уютный уголок, который действительно будет принадлежать ей.

"Что мне нравится в этом доме, так это то, что он говорит сам за себя, он похож на кукольный домик для взрослых. Это очень сказочное место. И когда мы переезжали, там были только я и мой сын. Я хочу, чтобы это был наш дом, соответствующий нашему стилю, наполненный нашими воспоминаниями и нашей любовью", — рассказала Эмма.

В детстве ее семья много раз переезжала с места на место и теперь для нее было важно пустить корни, чтобы ее маленький сын Роудс мог наслаждаться свободой и жить в красивом месте.

"Я думаю, что к 15 годам я жила в 10 домах, поэтому сейчас, когда у меня есть сын, я хотел, чтобы место было действительно нашим. У меня есть фотография того дня, когда мы въехали. Это был самый солнечный день в Калифорнии. Мы стояли перед синей дверью нашего нового дома. Я просто помню, как чувствовала, что мы находимся именно там, где нам нужно быть", — поделилась актриса.

Робертс работала с дизайнерами Луизой Пирс и Эмили Уорд, чтобы воплотить в реальность дом площадью 253 квадратных метра в дом своей причудливой мечты с "кукольной стеной". Она с волнением продемонстрировала своих любимых кукол: пьяную наездницу Барби, Блайт и Длинноногую Джилл. Знаменитость также продемонстрировала свою библиотеку, взяв в руки роман Чарльза Портиса "Норвуд". "Эту книгу я вообще-то подарила бывшему, но потом мы расстались. Я увидела, сколько она стоит, решила сохранить ее", — призналась она, не уточнив, кому из бывших. Похожие книги, считающиеся "редкой находкой" и "винтажем 1960-х годов", продаются примерно за 4500 долларов.

Ранее, 2 апреля, Эмма Робертс показала редкий снимок с единственным сыном. Роудс родился в конце 2020 года. Его родители, Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд, уже разошлись.