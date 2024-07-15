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Стиль життя

Емма Робертс розповіла, чому плакала разом зі своїм хлопцем

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Фото: Getty Images | Емма Робертс та Коді Джон

Зірка виховує сина Роудса. Вона зустрічається з актором Коді Джоном близько двох років.

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Американська акторка Емма Робертс дала рідкісний коментар про свої стосунки з бойфрендом Коді Джоном. Про це пише People.

Зірка серіалу "Американська історія жахів" зізналася, що дала волю своїм емоціям у момент, яким вона поділилася зі своїм коханим.

Коли Емму запитали, коли вона востаннє була зворушена до сліз, знаменитість пояснила, що це було, коли вона насолоджувалася вечором кіно з Коді.

"Я дивилася фільм "Залізний кіготь" зі своїм хлопцем, і ми вдвох ридали", — зізналася зірка екрану.

Емма Робертс та Коді Джон Fullscreen
Емма Робертс та Коді Джон
Фото: Instagram emmaroberts

"Це була просто катастрофа — плакати, а потім сміятися одне з одного за те, що плачуть, і це змусило нас плакати ще сильніше", — додала вона.

Акторка та її обранець підтвердили свої стосунки в серпні 2022 року після того, як їх помітили за поцілунками в Нью-Йорку.

У той час джерело, близьке до пари, розповіло ET, що уродженка Нью-Йорка "була дуже задоволена Коді, і вони насолоджуються своїми стосунками та часом разом".

"Їхні друзі та родина раді за них обох і вважають, що вони чудова пара", — говорив інсайдер.

Емма виховує сина від Гаррета Гедлунда. Трирічний Роудс народився наприкінці 2020 року у союзі Робертс та її колишнього коханого. Втім, через певний час стало відомо про розставання зіркової пари. Про їхні стосунки було відомо з весни 2019 року.

Емма Робертс із сином Fullscreen
Емма Робертс із сином
Фото: Emma Roberts/Instagram

Нагадаємо, як виглядає будинок Емми Робертс.

Також Фокус писав про побачення Емми Робертс з Коді Джоном.