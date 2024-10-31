Нина Добрев выходит замуж: детали (фото)

Об отношениях пары начали говорить в 2020 году. Будущий муж знаменитости — олимпийский чемпион Шон Уайт.

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35-летняя канадская актриса Нина Добрев впервые выходит замуж. Новостью звезда "Дневников вампира" поделилась в Instagram.

Избранником знаменитости болгарского происхождения стал 38-летний сноубордист Шон Уайт.

"Она сказала ДА", — написал Уайт, показав кадры трогательного момента, который состоялся в Нью-Йорке.

Тем временем Нина Добрев написала: "RIP парень, привет жених".

Оказалось, что Уайт сделал предложение еще в начале октября, пишет Vogue.

Нина Добрев и Шон Уайт

Он обманом заставил Нину подумать, что ее пригласили на ужин Vogue/CFDA с Анной Винтур в Golden Swan в Нью-Йорке, но когда актриса поднялась по лестнице, то увидела возлюбленного под белой цветочной аркой с лепестками роз и свечи, расставленные по всей комнате.

"Я упала в шок. Я просто замерла и смотрела на него", — рассказала Нина Добрев, припомнив, что постоянно повторяла "Нет!"

В конце концов сноубордист надел ей на палец пятикаратное кольцо Lorraine Schwartz.

После этого в ресторане пару встретили друзья, и они праздновали помолвку до часу ночи.

Нина Добрев и Шон Уайт

Уайт рассказал изданию, что на самом деле планировал сделать предложение в течение нескольких месяцев — сначала во время их летнего путешествия, а затем во время отпуска в Кейптауне, Южная Африка, но планы были сорваны по разным причинам.

Отметим, что о романтических отношениях Нины и Шона начали говорить еще в начале 2020 года. Тогда же они и подтвердили свой роман, опубликовав совместное фото в соцсетях.

Напомним, Нина Добрев попала в ДТП.

Также Фокус писал о стильном летнем образе от Нины Добрев.