Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев попала в ДТП: первые фото из больницы

Актриса не стала уточнять, при каких именно обстоятельствах попала в аварию. Она заверила, что с ней в порядке, но впереди длительное выздоровление.

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35-летняя канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев, наиболее известная зрителям по сериалу "Дневники вампира", попала в аварию на своем электрическом мотобайке, о чем рассказала 26 миллионам подписчикам в Instagram. Она также опубликовала фото из больницы, где у нее на шее специальный корсет, а левая нога в колене закрыта гипсом.

Актриса поделилась кадром, где позирует на байке незадолго до аварии, а уже следующее фото шокировало ее поклонников.

"Как все началось и как идет", — подписала она пост.

В сторис Нина опубликовала селфи со своей больничной койки, а затем сообщила:

"Со мной все в порядке, но впереди долгий путь выздоровления". Публикацию дополнил смайлик в виде перебинтованного сердца.

Нина Добрев сделала селфи в больнице Фото: Nina Dobrev/Instagram

Добрев получила бурную поддержку от своих поклонников и друзей-знаменитостей, среди которых были актрисы Кайла Юэлл и Клэр Холт, стилист Кейт Янг и танцовщица Джулианна Хаф.

Что конкретно случилось и при каких обстоятельствах, Добрев е уточнила.

Актриса сериала "Хорошо быть тихоней" в настоящее время состоит в отношениях с бывшим профессиональным сноубордистом, олимпийским чемпионом Шоном Уайтом. Пара познакомилась во время короткой встречи на церемонии награждения в 2012 году, но официально они были представлены друг другу только семь лет спустя на семинаре во Флориде, организованном мотивационным оратором Тони Роббинсом.

"На самом деле я ничего о ней не знал", — рассказал тогда Уайт журналу People.

Они начали встречаться, но официально общие снимки в Instagram появились только в апреле 2020 года.

В прошлом году пара вместе купила современный дом середины века в Лос-Анджелесе за $4,3 миллиона.

Ранее Фокус писал, что Нина Добрев надела маленькое черное платье на ужин Chanel Tribeca Artists Dinner.