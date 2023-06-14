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Стиль жизни

Нина Добрев надела маленькое черное платье на ужин Chanel Tribeca Artists Dinner

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Фото: Getty Images | Нина Добрев

Знаменитость выбрала простой и элегантный образ.

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34-летняя канадская актриса и продюсер Нина Добрев посетила 16-й ежегодный ужин Chanel Tribeca Artists Dinner в Манхэттене. Об этом сообщает Daily Mail.

Для звездного мероприятия актриса болгарского происхождения надела маленькое черное платье от Chanel, которое доходило до середины бедра и было на бретельках. На нем были изображены культовые детали Chanel, такие как маленькие карманы на бедрах и золотистые детали вдоль выреза.

Нина Добрев Fullscreen
Нина Добрев
Фото: Getty Images

Звезда сериала "Дневники вампира" сочетала дизайнерское платье с прозрачными черными колготками и черными остроносыми туфлями на каблуке. Большие блестящие серьги в форме звезды украшали ее уши, а свои темные волосы Добрев были выпрямленными и с пробором посередине. Актриса дополнила роскошный образ маленькой черно-золотой сумочкой Chanel.

Каждый год Chanel объединяется с кинофестивалем Tribeca Film Festival, чтобы собрать людей из мира кино и моды на вечер, посвященный поддержке художников.

Ранее Фокус писал, что Нина Добрев посетила вместе с женихом Шоном Уайтом один из самых известных музыкальных фестивалей "Коачелла-2023". Влюбленные вместе с 2020 года, а в начале 2022-го Шон сделал актрисе предложение.