Ніна Добрев одягла маленьку чорну сукню на вечерю Chanel Tribeca Artists Dinner

Знаменитість обрала простий та елегантний образ.

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34-річна канадська акторка та продюсер Ніна Добрев відвідала 16-ту щорічну вечерю Chanel Tribeca Artists Dinner у Манхеттені. Про це повідомляє Daily Mail.

Для зіркового заходу акторка болгарського походження одягла маленьку чорну сукню від Chanel, яка сягала середини стегна і була на бретельках. На ньому були зображені культові деталі Chanel, такі як маленькі кишені на стегнах та золотаві деталі вздовж вирізу.

Ніна Добрев Фото: Getty Images

Зірка серіалу "Щоденники вампіра" поєднувала дизайнерську сукню із прозорими чорними колготками та чорними гостроносими туфлями на підборах. Великі блискучі сережки у формі зірки прикрашали її вуха, а своє темне волосся Добрев було випрямлене і з проділом посередині. Акторка доповнила розкішний образ маленькою чорно-золотою сумочкою Chanel.

Щороку Chanel поєднується з кінофестивалем Tribeca Film Festival, щоб зібрати людей зі світу кіно та моди на вечір, присвячений підтримці художників.

Раніше Фокус писав, що Ніна Добрев відвідала разом із нареченим Шоном Вайтом один із найвідоміших музичних фестивалів "Коачелла-2023". Закохані разом із 2020 року, а на початку 2022-го Шон зробив актрисі пропозицію.