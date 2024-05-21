Зірка "Щоденників вампіра" Ніна Добрев потрапила в ДТП: перші фото з лікарні

Актриса не стала уточнювати, за яких саме обставин потрапила в аварію. Вона запевнила, що з нею все гаразд, але попереду тривале одужання.

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35-річна канадська акторка болгарського походження Ніна Добрев, найбільш відома глядачам за серіалом "Щоденники вампіра", потрапила в аварію на своєму електричному мотобайку, про що розповіла 26 мільйонам передплатників в Instagram. Вона також опублікувала фото з лікарні, де у неї на шиї спеціальний корсет, а ліва нога в коліні закрита гіпсом.

Актриса поділилася кадром, де позує на байку незадовго до аварії, а вже наступне фото шокувало її прихильників.

"Як усе почалося і як іде", — підписала вона пост.

У сторіс Ніна опублікувала селфі зі свого лікарняного ліжка, а потім повідомила:

"Зі мною все гаразд, але попереду довгий шлях одужання". Публікацію доповнив смайлик у вигляді перебинтованого серця.

Ніна Добрев зробила селфі в лікарні Фото: Nina Dobrev/Instagram

Добрев отримала бурхливу підтримку від своїх шанувальників і друзів-знаменитостей, серед яких були акторки Кайла Юелл і Клер Голт, стилістка Кейт Янг і танцівниця Джуліанна Гаф.

Що конкретно сталося і за яких обставин, Добрев не уточнила.

Акторка серіалу "Добре бути тихонею" нині перебуває у стосунках з колишнім професійним сноубордистом, олімпійським чемпіоном Шоном Вайтом. Пара познайомилася під час короткої зустрічі на церемонії нагородження 2012 року, але офіційно їх представили одне одному тільки сім років потому на семінарі у Флориді, організованому мотиваційним оратором Тоні Роббінсом.

"Насправді я нічого про неї не знав", — розповів тоді Вайт журналу People.

Вони почали зустрічатися, але офіційно спільні знімки в Instagram з'явилися тільки у квітні 2020 року.

Минулого року пара разом купила сучасний будинок середини століття в Лос-Анджелесі за $4,3 мільйона.

Раніше Фокус писав, що Ніна Добрев одягла маленьку чорну сукню на вечерю Chanel Tribeca Artists Dinner.