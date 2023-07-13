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Стиль жизни

Нина Добрев продемонстрировала идеальный летний сарафан (фото)

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Фото: Getty Images | Нина Добрев показала идеальный летний сарафан

Такой сарафан будет идеально сочетаться как с босоножками, так и с кедами.

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34-летняя канадская актриса и продюсер Нина Добрев продемонстрировала свои стройные ноги в стильном сарафане. Звезду заметили во время прогулки в районе Сохо на Манхэттене. Об этом пишет Daily Mail.

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Уроженка Болгарии, выросшая в Торонто, выбрала для выхода летний сарафан нежно-голубого цвета средней длины с оборками по подолу. Очаровательный образ она актриса дополнила парой белых остроносых туфель на высоком каблуке.

Нина Добрев Fullscreen
Нина Добрев
Фото: Getty Images

Ярко-синяя сумочка в форме сердца и солнцезащитные очки завершили ансамбль Добрев. Темные длинные волосы звезды сериала "Дневники вампира" были уложены легкими волнами. Несмотря на то, что Нина предпочла минимальный дневной макияж, она добавила ярко-розовую помаду.

Напомним, Нина Добрев Нина Добрев пришла на премьеру своего нового фильма "Вне закона" в платье за 346 тысяч гривен.

Ранее Фокус писал, что Нина Добрев посетила вместе с женихом Шоном Уайтом один из самых известных музыкальных фестивалей "Коачелла-2023". Влюбленные вместе с 2020 года, а в начале 2022-го Шон сделал актрисе предложение.