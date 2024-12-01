Что едят Бейонсе и Селена Гомес: любимые лакомства звезд оказались ужасны на вкус (видео)

Журналисты попробовали закуски, в любви к которым признавались знаменитости. И нашли их невкусными.

Журналисты попробовали странные блюда, про которые рассказывали звезды первой величины вроде Бейонсе, Селены Гомес и Адель. И самым ужасным оказалось лакомство, которое предпочитала Бейонсе, когда была беременна своей дочкой Блю Айви. Об этом пишет Daily Mail

Знаменитости известны своими странными — и часто нездоровыми — диетами. Бейонсе, как известно, пила лимонный сок и кайенский перец, чтобы похудеть для Dream Girls, а Дуэйн Джонсон ел семь раз в день, когда готовится к съемкам. Но когда они не сидят на диете ради роли, многие знаменитости делятся своей любовью к необычным угощениям. Селена Гомес рассказывала, что любит поливать попкорн соусом Табаско, а Дав Кэмерон макает шоколадные брауни в соус ранч.

Когда Бейонсе была беременна Блю Айви в 2011 году, у нее, как сообщается, было много тяги к еде и странным закускам.

Бейонсе Фото: Instagram beyonce

NME сообщил, что она отдает предпочтение мороженому Bounty с соусом чили, печенью Oreo с корнишонами и бананам с томатным кетчупом.

Журналисты попробовали бананы от Бейонсе и заявили, что это отвратительное и тошнотворное сочетание.

Адель, возможно, и родом из Тоттенхэма, но ей нравится добавлять в свои чипсы Walkers Ready Salted деликатесный соус из Вустершира. Это оказалось неплохо, но журналисты порекомендовали добавлять меньше вустерширского соуса.

Адель любит поливать чипсы вустерширским соусом

Дав Кэмерон, сыгравшая главную роль в сериале "Наследники", любит полакомиться шоколадными пирожными брауни, обмакивая их в соус ранч. И это оказалось невкусно.

Дав Камерон любит брауни с соусом ранч

Ченнинг Татум, родом из Алабамы, любит классический американский обед — сэндвич с арахисовым маслом и желе. Но он добавляет в него свою изюминку, посыпая его сверху сырными чипсами Cheetos — это неоново-оранжевые сырные палочки, которые очень популярны в США.

Это оказалось неплохо на вкус, но журналистам эта закуска показалась слишком тяжелой и сытной.

Ранее он признался, что его секретным ингредиентом для лучшего сэндвича с арахисовой пастой и джемом является не что иное, как Cheetos — торговая марка сырных чипсов из слоеного теста.

В интервью Джимми Фэллону в 2010 году Селена Гомес рассказала, что попкорн с соусом Табаско — любимое блюдо ее семьи. И это было довольно вкусно, хотя и очень остро.

Селена Гомес угостила попкорном с табаско телеведущего Джимми Фэллона

Напомним, ранее Фокус писал о том, что любит есть Дональд Трамп. Избранный президент США неоднократно признавался в любви к американскому фастфуду и хорошо прожаренным стейкам.