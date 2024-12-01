Що їдять Бейонсе і Селена Гомес: улюблені ласощі зірок виявилися жахливими на смак (відео)

Журналісти спробували закуски, в любові до яких зізнавалися знаменитості. І знайшли їх несмачними.

Журналісти спробували дивні страви, про які розповідали зірки першої величини на кшталт Бейонсе, Селени Гомес і Адель. І найжахливішими виявилися ласощі, яким віддавала перевагу Бейонсе, коли була вагітна своєю донькою Блю Айві. Про це пише Daily Mail

Знаменитості відомі своїми дивними — і часто нездоровими — дієтами. Бейонсе, як відомо, пила лимонний сік і каєнський перець, щоб схуднути для Dream Girls, а Дуейн Джонсон їв сім разів на день, коли готується до зйомок. Але коли вони не сидять на дієті заради ролі, багато знаменитостей діляться своєю любов'ю до незвичайних страв. Селена Гомес розповідала, що любить поливати попкорн соусом Табаско, а Дав Кемерон вмочує шоколадні брауні в соус ранч.

Коли Бейонсе була вагітна Блю Айві 2011 року, у неї, як повідомляється, було багато тяги до їжі і дивних закусок.

Бейонсе Фото: Instagram beyonce

NME повідомив, що вона віддає перевагу морозиву Bounty з соусом чилі, печінці Oreo з корнішонами і бананам з томатним кетчупом.

Журналісти спробували банани від Бейонсе і заявили, що це огидне і нудотне поєднання.

Адель, можливо, і родом із Тоттенхема, але їй подобається додавати у свої чіпси Walkers Ready Salted делікатесний соус із Вустершира. Це виявилося непогано, але журналісти порекомендували додавати менше вустерширського соусу.

Адель любить поливати чіпси вустерширським соусом

Дав Кемерон, яка зіграла головну роль у серіалі "Спадкоємці", любить поласувати шоколадними тістечками брауні, умочуючи їх у соус ранч. І це виявилося несмачно.

Дав Камерон любить брауні з соусом ранч

Ченнінг Татум, родом з Алабами, полюбляє класичний американський обід — сендвіч з арахісовим маслом і желе. Але він додає в нього свою родзинку, посипаючи його зверху сирними чіпсами Cheetos — це неоново-помаранчеві сирні палички, які дуже популярні в США.

Це виявилося непогано на смак, але журналістам ця закуска здалася надто важкою і ситною.

Раніше він зізнався, що його секретним інгредієнтом для найкращого сендвіча з арахісовою пастою і джемом є ніщо інше, як Cheetos — торгова марка сирних чіпсів із листкового тіста.

В інтерв'ю Джиммі Феллону 2010 року Селена Гомес розповіла, що попкорн із соусом Табаско — улюблена страва її родини. І це було досить смачно, хоча й дуже гостро.

Селена Гомес пригостила попкорном із табаско телеведучого Джиммі Феллона

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що любить їсти Дональд Трамп. Обраний президент США неодноразово зізнавався в любові до американського фастфуду і добре просмажених стейків.