Супермодель с витилиго получила от жениха помолвочное кольцо с огромным бриллиантом (фото)

Спортсмен сделал предложение Винни на борту частного самолета, заполненного розами.

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30-летняя канадская супермодель Винни Харлоу объявила о своей помолвке с 29-летним баскетболистом Кайлом Кузмой, поделившись публикацией в Instagram и похваставшись обручальным кольцом с бриллиантом в 8,5 карата.

Спортсмен попросил ее стать его женой, когда они летели на частном самолете. Пара направлялась в отпуск на острова Теркс и Кайкос в Карибском море. На ней была красная пижама SKIMS с пальто. Кузма заполнил салон воздушного судна красными розами, воздушными шарами, шоколадом и шампанским. Затем он прочитал ей стихотворение, которое написал, и спросил, выйдет ли она за него замуж, и подарил заветное украшение. По информации Vogue, Кайл потратил три месяца на разработку дизайна кольца.

Теперь, по словам Винни, они "на седьмом небе от счастья".

"На долю секунды я подумала: "Это было бы так мило, если бы это была помолвка". Но я также не из тех людей, которые хотят угадывать или портить сюрприз. Так что это была просто мимолетная мысль в моей голове", – призналась девушка.

На этом сюрпризы не закончились. Когда они прилетели на Карибы, их семьи уже ждали влюбленных, чтобы отпраздновать предложение. Они поужинали на пляже и посмотрели фейерверк, поздравляя влюбленных.

Винни и Кайл начали встречаться в 2020 году. Затем Харлоу переехала из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы быть с Кузмой, который в то время играл за Lakers. Теперь он в Milwaukee Bucks.

Харлоу (урожденная Шантель Браун-Янг) часто была замечена на его баскетбольных матчах, подбадривающей его, сидя в зале.

В 2023 году девушка признавалась, что "никогда не должна была стать моделью". Звезда вспомнила, как работала в La Senza и смотрела на моделей, желая делать то же, что и они, и в итоге стала первым человеком с витилиго, когда-либо вышедшим на подиум показа мод Victoria's Secret.

"Мне смешно сейчас, что я фактически создала для себя дорожку в этой индустрии, хотя никогда не было определенной дорожки. Люди будут думать, что она уже модель из-за своей кожи. Я думаю: "Ну, на самом деле все было наоборот. Я никогда не должна была быть моделью из-за своей кожи". Я на самом деле боролась с этим, но я думаю: "О, вы, должно быть, думаете, что моя кожа теперь прекрасна, о чем раньше никто не думал. Так что, знаете ли, это палка о двух концах, но в этом есть красота"", – говорила она.

Пара отпраздновала помолвку в окружении родных

Витилиго – это заболевание, при котором на коже появляются бледно-белые пятна, что вызвано недостатком меланина.

Винни надеется продолжить разрушать барьеры для других людей с этим заболеванием, которые мечтают стать моделью.

"Я думаю, что самой большой проблемой сегодня будет по-прежнему разрушать те двери, которые, благослови Бог, я смогла выбить, чтобы войти. Но держать эти двери открытыми для других, чтобы войти… убедиться, что это не просто символика. Убедиться, что это не просто одно лицо или один человек, который может. Все могут", – утверждает знаменитость.

Ранее Фокус писал, что Винни Харлоу снялась в эротическом комедийном хорроре.