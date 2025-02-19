Супермодель із вітиліго заручилася й отримала каблучку з величезним діамантом (фото)

Спортсмен освідчився Вінні на борту приватного літака, заповненого трояндами.

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30-річна канадська супермодель Вінні Гарлоу оголосила про свої заручини з 29-річним баскетболістом Кайлом Кузмою, поділившись публікацією в Instagram і похизувавшись заручальною каблучкою з діамантом у 8,5 карата.

Спортсмен попросив її стати його дружиною, коли вони летіли на приватному літаку. Пара прямувала у відпустку на острови Теркс і Кайкос у Карибському морі. На ній була червона піжама SKIMS з пальто. Кузма заповнив салон повітряного судна червоними трояндами, повітряними кулями, шоколадом і шампанським. Потім він прочитав їй вірш, який написав, і запитав, чи вийде вона за нього заміж, і подарував заповітну прикрасу. За інформацією Vogue, Кайл витратив три місяці на розробку дизайну каблучки.

Тепер, за словами Вінні, вони "на сьомому небі від щастя".

"На частку секунди я подумала: "Це було б так мило, якби це були заручини". Але я також не з тих людей, які хочуть вгадувати або псувати сюрприз. Тож це була просто швидкоплинна думка в моїй голові", — зізналася дівчина.

На цьому сюрпризи не закінчилися. Коли вони прилетіли на Кариби, їхні сім'ї вже чекали на закоханих, щоб відсвяткувати пропозицію. Вони повечеряли на пляжі і подивилися феєрверк, вітаючи закоханих.

Вінні та Кайл почали зустрічатися 2020 року. Потім Харлоу переїхала з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, щоб бути з Кузмою, який на той час грав за Lakers. Тепер він у Milwaukee Bucks.

Гарлоу (уроджена Шантель Браун-Янг) часто була помічена на його баскетбольних матчах, підбадьорювала його, сидячи в залі.

У 2023 році дівчина зізнавалася, що "ніколи не повинна була стати моделлю". Зірка згадала, як працювала в La Senza і дивилася на моделей, бажаючи робити те саме, що й вони, і зрештою стала першою людиною з вітиліго, яка коли-небудь вийшла на подіум показу мод Victoria's Secret.

"Мені смішно зараз, що я фактично створила для себе доріжку в цій індустрії, хоча ніколи не було певної доріжки. Люди думатимуть, що вона вже модель через свою шкіру. Я думаю: "Ну, насправді все було навпаки. Я ніколи не мала бути моделлю через свою шкіру". Я насправді боролася з цим, але я думаю: "О, ви, мабуть, думаєте, що моя шкіра тепер прекрасна, про що раніше ніхто не думав. Так що, знаєте, це палиця з двома кінцями, але в цьому є краса""", — говорила вона.

Пара відсвяткувала заручини в оточенні рідних

Вітиліго – це захворювання, за якого на шкірі з'являються блідо-білі плями, що спричинено нестачею меланіну.

Вінні сподівається продовжити руйнувати бар'єри для інших людей із цим захворюванням, які мріють стати моделлю.

"Я думаю, що найбільшою проблемою сьогодні буде, як і раніше, руйнувати ті двері, які, благослови Бог, я змогла вибити, щоб увійти. Але тримати ці двері відкритими для інших, щоб увійти... переконатися, що це не просто символіка. Переконатися, що це не просто одна особа або одна людина, яка може. Усі можуть", — стверджує знаменитість.

Раніше Фокус писав, що Вінні Гарлоу знялася в еротичному комедійному хоррорі.