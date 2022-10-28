Періс Гілтон, Памела Андерсон і Вінні Гарлоу знялися в еротичному комедійному горорі

Фільм під назвою "Один вночі" вийде в січні наступного року

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Періс Гілтон, Памела Андерсон, Вінні Гарлоу, Ешлі Бенсон, G-Eazy та A$AP Nast знялися в еротичному горорі, який висміюватиме всі кліше, властиві слешерам. Про це пише Deadline.

Режисером виступив Джиммі Яннопулос, у якого на рахунку поки що лише один повнометражний фільм, "Мафія: Смертельна гра".

У дитинстві він любив жахи категорії Б, так що фільм пройдеться по всіх кліше класичних жахів, на кшталт "Крику" та "Геловіну". Саундтрек до горору написав G-Eazy — це його перший музичний дебют у кіно.

У фільмі розкажуть історію молодої жінки на ім'я Вікі (Ешлі Бенсон), яка шукатиме порятунку після бурхливого розриву стосунків. Вона поїде в глушину, щоб у лісовій хатині своєї подруги отямитися.

Вона продовжить розробляти лінійку сексуальної нижньої білизни для своїх шанувальників на вебсайті 18 & Over, призначеному тільки для дорослих. Але коли електрика відключається, Вікі виявляє щось жахливе, що чекає на неї в темряві, — вбивцю в масці, озброєного ломом, який одержимий ідеєю вбити її.

Фільм вийде на початку 2023 року, у січні.

До речі, Памела Андерсон уже знімалася в пародійному слешері "Дуже страшне кіно 3" у 2003 році. Вона зображала дівчину, яка тікала від маніяка.

Нагадаємо, раніше Памела Андерсон написала книгу мемуарів під назвою "З любов'ю, Памела". Зірка "Рятувальників Малібу" пообіцяла, що книга вийде дуже "інтимною".