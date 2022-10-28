Пэрис Хилтон, Памела Андерсон и Винни Харлоу снялись в эротическом комедийном хорроре

Фильм под названием "Один ночью" выйдет в январе следующего года

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Пэрис Хилтон, Памела Андерсон, Винни Харлоу, Эшли Бенсон, G-Eazy и A$AP Nast снялись в эротическом хорроре , который будет высмеивать все клише, присущие слэшерам. Об этом пишет Deadline.

Режиссером выступил Джимми Яннопулос, у которого на счету пока только один полнометражный фильм, "Мафия: Смертельная игра".

В детстве он обожал ужасы категории Б, так что фильм пройдется по всем клише классических ужастиков, вроде "Крик" и "Хэллоуин". Саундтрек к хоррору написал G-Eazy — это его первый музыкальный дебют в кино.

В фильме расскажут историю молодой женщины по имени Вики (Эшли Бенсон), которая будет искать спасения после бурного разрыва отношений. Она уедет в глушь, чтобы в лесной хижине своей подруги прийти в себя.

Она продолжит разрабатывать линейку сексуального нижнего белья для своих преданных поклонников на веб-сайте 18 & Over, предназначенном только для взрослых. Но когда электричество отключается, Вики обнаруживает нечто ужасное, ожидающее ее в темноте — убийцу в маске, вооруженного ломом, который одержим идеей убить ее.

Фильм выйдет в начале 2023 года, в январе.

К слову, Памела Андерсон уже снималась в пародийном слэшере "Очень страшное кино 3" в 2003 году. Она изображала девушку, убегающую от маньяка.

Напомним, ранее Памела Андерсон написала книгу мемуаров под названием "С любовью, Памела". Звезда "Спасателей Малибу" пообещала, что книга получилась очень "интимной".