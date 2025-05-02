Повалив на землю, затримав та скрутив: Стерненко поділився новими подробицями про напад (відео)

Український волонтер та блогер Сергій Стерненко заявив, що його життя під час нападу 1 травня врятував співробітник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

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Про це він розповів під час ефіру на власному YouTube-каналі.

"Дякувати "Альфі" Служби безпеки України я сьогодні живий і маю можливість із вами тут спілкуватись, хоча вчора все могло закінчитись зовсім інакше", — наголосив волонтер.

Сергій Стерненко розповів, що охорона у нього з'явилась зʼявилася після вбивства одеського активіста Демʼяна Ганула. Під час замаху його супроводжувала змішана група, до складу якої входив особистий охоронець та співробітник спецпідрозділу "Альфа".

Блогер згадав відео, яке зафіксувало події під час нападу. На ньому видно, що першим з будинку виходив особистий охоронець, далі — Сергій Стерненко, а за ним йшов представник державної охорони. Саме він вибив у нападниці з рук пістолет, повалив її на землю, затримав та скрутив.

Після отримання поранення волонтер сів в броньований автомобіль. Він дав вказівку водію терміново їхати до лікарні та наклав собі турнікет.

Волонтер отримав поранення в праве стегно. За його словами, "нічого серйозного не зачепило".

Нагадаємо, що під час замаху на Сергія Стерненка куля вийшла навиліт, тому життєво важливі органи не постраждали. Його відразу прооперували.

Нині нападниця затримана. Їй вже оголосили підозру у державній зраді та замаху на вбивство. Жінці також обрали запобіжний захід.

Додамо, що, за словами Сергія Стерненка, напад на нього міг бути присвячений до річниці подій 2 травня 2014 року в Одесі. В цей день виповнюється 11 років з дня масових заворушень в Одесі 2 — постраждалий був безпосереднім учасником тих подій.