В Одеському ТЦК прокоментували мобілізацію чоловіка, дитину якого збила поліцейська (фото)

В Одеському ТЦК прокоментували мобілізацію чоловіка в Татарбунарах після того, як його семирічну доньку збила поліцейська.

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Реакція зʼявилася на сторінці ТЦК та СП Одеської області у Facebook.

Вони визнали, що 1 травня представники поліції справді доставили до відділу Білгород-Дністровського РТЦК громадянина. Він, за словами працівників ТЦК, перебував у розшуку через порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу.

Після уточнення військово-облікових даних батька постраждалої дівчинки направили на проходження військово-лікарської комісії. Під час ВЛК чоловік поскаржився на різке погіршення стану здоров’я, тому йому викликали медиків, а згодом госпіталізували.

Працівники місцевого ТЦК наголосили, що щодо чоловіка не застосовували "жодних заходів фізичного примусу чи інших дій, які могли б мати ознаки протиправності".

Зокрема, вони вказують, що початок процедури мобілізації після того, як дитина чоловіка потрапила в аварію, не пов’язані між собою, адже працівники ТЦК "не уповноважені на процесуальне реагування чи слідчі дії у справах про ДТП".

Ба більше, військові відреагували на інформацію про те, що мобілізований чоловік начебто був багатодітним батьком. За словами працівників ТЦК, на момент складання протоколу мешканець Одеської області не надав жодних документів, які б підтвердили його багатодітність, а одна з трьох дітей юридично перебуває під опікою іншого з батьків.

"Служба в Збройних Силах України — це не форма покарання, а реалізація громадянського обов’язку, що є водночас проявом честі, відповідальності та солідарності з тими, хто щоденно захищає нашу державу", — зазначили в ТЦК.

Інцидент з мобілізацією чоловіка, дитину якого збила поліцейська

ДТП сталася 29 квітня 2025 року о 16:20 на центральній площі міста Татарбунари Одеської області.

"В цей період співробітницею поліції, Алісою Маркович, був здійснений наїзд на мою семирічну дитину Софію Сухоліту, яка переходила дорогу по пішохідному переходу", — розповіла мама дівчинки Тетяна Коновалюк.

За даними поліції, постраждалу дівчинку оглянули лікарі, вона отримала незначні садна, і була відпущена додому. Водійка була у тверезому стані. Стосовно неї склали адміністративні матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В Одеській області поліцейська наїхала на дівчинку Фото: Тетяна Коновалюк/Facebook

А 2 травня Тетяна Коновалюк розповіла, що в її чоловіка, якого мобілізували під час візиту до відділку поліції, почалися проблеми зі здоровʼям.

"Вчора у мого чоловіка, Сухоліти Олександра, якого вже другу добу утримували в ТЦК, стався гіпертонічний криз (на дану хворобу він страждає ще з 2018-2019 року, про що є відповідні медичні висновки та виписки про лікування в стаціонарі лікарні)", — розповіла жінка.

Нагадаємо, в Ужгороді 2 травня відбувся масштабний спільний рейд працівників ТЦК та поліції: у ресторанах та барах усіх чоловіків призовного віку перевіряли та відправляли до міського ТЦК, навіть за наявності відстрочки чи бронювання.

Також Фокус писав про деталі щодо замаху на волонтера Сергія Стерненка 1 травня. Життя активісту врятував співробітник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.